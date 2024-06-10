10 июня 2024

Гладков рассказал о состоянии подорвавшегося на мине журналиста телеканала «Россия 24»

Гладков: подорвавшегося на мине журналиста «России 24» успешно прооперировали
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, гладков вячеслав
Гладков сообщил об успешной операции, которую провели журналисту Фото:
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Журналиста телеканала «Россия 24», получившего ранения при подрыве на мине в Шебекино, успешно прооперировали. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сотруднику телеканала „Россия 24“ успешно проведена операция по извлечению осколка. Его состояние врачи оценивают как стабильное», — написал Гладков в telegram-канале. Губернатор уточнил, что далее за его состоянием будут наблюдать медики областной клинической больницы.

Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино пострадали от взрыва мины четыре человека. В их числе оказался сотрудник «России 24». Он получил осколочные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в Шебекинскую ЦРБ.

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Журналиста телеканала «Россия 24», получившего ранения при подрыве на мине в Шебекино, успешно прооперировали. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Сотруднику телеканала „Россия 24“ успешно проведена операция по извлечению осколка. Его состояние врачи оценивают как стабильное», — написал Гладков в telegram-канале. Губернатор уточнил, что далее за его состоянием будут наблюдать медики областной клинической больницы. Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино пострадали от взрыва мины четыре человека. В их числе оказался сотрудник «России 24». Он получил осколочные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в Шебекинскую ЦРБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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