По делу генерала Попова о мошенничестве арестован еще один фигурант

В уголовном деле экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, появился еще один фигурант. Сейчас решением московского суда он отправлен в СИЗО, сообщили в правоохранительных органах.
«В рамках уголовного дела в отношении Попова в СИЗО на два месяца одним из столичных судов отправлено гражданское лицо. Его показания также легли в основу дела, ему предъявлено аналогичное обвинение», — цитирует ТАСС слова своего источника.
Официального подтверждения этой информации нет. Фамилия второго фигуранта не сообщается.
Адвокат Попова утверждает, что его подзащитный и погибший генерал-лейтенант Олег Цоков не похищали 133 млн рублей у фигурантов дела, а взяли их взаймы. При этом, сумма составляла не более одного миллиона рублей.
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