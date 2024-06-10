10 июня 2024

По делу генерала Попова о мошенничестве арестован еще один фигурант

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский суд отправил в СИЗО еще одного фигуранта по делу генерала Попова
Московский суд отправил в СИЗО еще одного фигуранта по делу генерала Попова Фото:

В уголовном деле экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, появился еще один фигурант. Сейчас решением московского суда он отправлен в СИЗО, сообщили в правоохранительных органах.

«В рамках уголовного дела в отношении Попова в СИЗО на два месяца одним из столичных судов отправлено гражданское лицо. Его показания также легли в основу дела, ему предъявлено аналогичное обвинение», — цитирует ТАСС слова своего источника.

Официального подтверждения этой информации нет. Фамилия второго фигуранта не сообщается.

Адвокат Попова утверждает, что его подзащитный и погибший генерал-лейтенант Олег Цоков не похищали 133 млн рублей у фигурантов дела, а взяли их взаймы. При этом, сумма составляла не более одного миллиона рублей.

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В уголовном деле экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, появился еще один фигурант. Сейчас решением московского суда он отправлен в СИЗО, сообщили в правоохранительных органах. «В рамках уголовного дела в отношении Попова в СИЗО на два месяца одним из столичных судов отправлено гражданское лицо. Его показания также легли в основу дела, ему предъявлено аналогичное обвинение», — цитирует ТАСС слова своего источника. Официального подтверждения этой информации нет. Фамилия второго фигуранта не сообщается. Адвокат Попова утверждает, что его подзащитный и погибший генерал-лейтенант Олег Цоков не похищали 133 млн рублей у фигурантов дела, а взяли их взаймы. При этом, сумма составляла не более одного миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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