Главный вор России получил пожизненный срок: чем известен авторитет Шишкан, за что осудили

Криминального авторитета Олега Медведева, также известного как Шишкан, суд приговорил к пожизненному лишению свободы. С большей долей вероятности опасный преступник будет этапирован в колонию особого режима «Черный дельфин». Подробнее о прошлом и дальнейшей судьбе главного вора России — узнаете из материла URA.RU.
Биография Шишкана
Олег Медведев родился 19 июля 1964 года в Раменском (Московская область). Среди сверстников он не особенно выделялся, но одноклассники запомнили его любовь к футболу. По их словам, в этом виде спорта Шишкан подавал большие надежды.
По данным агентства «Прайм Крайм», Медведев попал под влияние раменского авторитета Виталия Чертова по прозвищу "Черт" еще в школьные годы. Также одним из его «наставников» стал Станислав Цхвитария, известный в криминальных кругах как Хурцилава. Он и познакомил Шишкана с преступным миром.
Как Шишкан стал вором в законе
Впервые Медведева осудили в 1982 году, тогда ему было 18 лет. Статьи были тяжкие: изнасилование и убийство. По данным следствия, Шишкан вместе с приятелями расправились с девушкой, а труп сожгли. Когда Медведева арестовали, он взял вину на себя.
Следующие 10 лет осужденный провел в советских тюрьмах, среди которых — мордовский "Дубравлаг", "Владимирский централ" и Чистопольская тюрьма особого режима. В каждом из учреждений он соблюдал воровской кодекс, к концу заключения Шишкан стал смотрящим от воровского мира в ИТК-11 "Дубравлага", пишет Life.ru.
Источники в МВД РФ предполагают, что выйдя на волю в 1992 году, Медведев «короновался». Именно тога он получил кличку Шишкан. Известно, что криминальная церемония проходила на «воровской сходке» в столичном гостиничном комплексе «Измайлово». «Коронацию» лично проводил Захарий Калашов (Шакро Молодой).
За что осудили авторитета Медведева
В мае этого года коллегия присяжных признала Медведева и членов его банды виновными в совершении серии тяжких преступлений, включая убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское», депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и троих ее близких людей. Обвинение запросило для Медведева пожизненное заключение, ссылаясь на желание преступника незаконно завладеть землями завода. Главаря ОПГ задержали в 2019 году.
Приговор Шишкану и участникам банды
Уже в день задержания Медведева обвинили по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. При этом он сам всячески отрицал свою причастность к преступному миру. Вместе с Шишканом на скамье подсудимых оказались 17 его подельников.
Второй западный окружной военный суд России 10 июня приговорил Медведева к пожизненному лишению свободы. Это решение было принято по совокупности доказанных преступлений.
Дело слушалось в выездном формате в одном из самых больших залов Мосгорсуда. В процессе участвовало внушительное количество людей, рассказывали журналисты с места событий. По данным источника URA.RU, знакомого с процессом, Шишкана, скорее всего, отправят в колонию особого режима «Черный дельфин».
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