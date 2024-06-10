10 июня 2024

Президент Малави поручил искать пропавший самолет с вице-президентом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чаквера отменил вылет на Багамы из-за пропажи самолета Чилимы
Чаквера отменил вылет на Багамы из-за пропажи самолета Чилимы Фото:

С экранов радаров пропал самолет вице-президента Малави Саулоса Чилимы. Авиационной службе не удалось связаться с судном, поэтому лидер Малави Лазарус Чаквера поручил начать поисково-спасательную операцию.

«Самолет, на борту которого находились вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек, пропал без вести. <…> Президент отдал приказ о проведении поисково-спасательной операции после того, как авиационные службы не смогли связаться с самолетом», — написала газета News Day, ссылаясь на заявление администрации президента.

Самолет Чилимы должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу. После того, как Чаквера узнал об инциденте, он отменил свой запланированный вылет на Багамы.

BBC сообщили, что с экранов радаров пропал самолет вице-президента Малави Саулоса Чилимы. На борту самолета находятся 10 человек, включая самого вице-президента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С экранов радаров пропал самолет вице-президента Малави Саулоса Чилимы. Авиационной службе не удалось связаться с судном, поэтому лидер Малави Лазарус Чаквера поручил начать поисково-спасательную операцию. «Самолет, на борту которого находились вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек, пропал без вести. <…> Президент отдал приказ о проведении поисково-спасательной операции после того, как авиационные службы не смогли связаться с самолетом», — написала газета News Day, ссылаясь на заявление администрации президента. Самолет Чилимы должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу. После того, как Чаквера узнал об инциденте, он отменил свой запланированный вылет на Багамы. BBC сообщили, что с экранов радаров пропал самолет вице-президента Малави Саулоса Чилимы. На борту самолета находятся 10 человек, включая самого вице-президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...