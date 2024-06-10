Президент Малави поручил искать пропавший самолет с вице-президентом

С экранов радаров пропал самолет вице-президента Малави Саулоса Чилимы. Авиационной службе не удалось связаться с судном, поэтому лидер Малави Лазарус Чаквера поручил начать поисково-спасательную операцию.
«Самолет, на борту которого находились вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек, пропал без вести. <…> Президент отдал приказ о проведении поисково-спасательной операции после того, как авиационные службы не смогли связаться с самолетом», — написала газета News Day, ссылаясь на заявление администрации президента.
Самолет Чилимы должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу. После того, как Чаквера узнал об инциденте, он отменил свой запланированный вылет на Багамы.
BBC сообщили, что с экранов радаров пропал самолет вице-президента Малави Саулоса Чилимы. На борту самолета находятся 10 человек, включая самого вице-президента.
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