Тысячи свердловчан пострадали от укусов клещей за неделю

В Свердловской области с начала сезона клещей (25 марта) от их укусов пострадали 15,4 тысячи жителей, что на 4% выше аналогичного периода прошлого года. Еще неделю назад пострадавших насчитывалось 12 тысяч, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
«На 10 июня зарегистрировано 15,4 тысячи пострадавших от присасывания клещей, что на 4% выше аналогичного периода 2023 года и ниже среднего многолетнего уровня на 40%», — следует из сообщения. С начала сезона специалисты исследовали более 10 тысяч особей клещей, большая часть из которых оказалась переносчиками иксодового клещевого боррелиоза — 39,6%.
Отмечается, что с подозрением на энцефалит госпитализированы 50 человек, а на боррелиоз — 150 жителей. «На 10 июня акарицидными обработками охвачено 11117,3 гектара территории из 11330 гектаров запланированных», — отметили в ведомстве.
На 3 июня специалисты исследовали 7,7 тысячи особей клещей, обработав 8903,8 гектара земли. В мае наибольшее число пострадавших от укусов клещей зафиксировали в Свердловской области.
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