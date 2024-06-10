10 июня 2024

Тысячи свердловчан пострадали от укусов клещей за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С начала сезона клещи покусали 15,4 тысячи жителей региона
С начала сезона клещи покусали 15,4 тысячи жителей региона Фото:

В Свердловской области с начала сезона клещей (25 марта) от их укусов пострадали 15,4 тысячи жителей, что на 4% выше аналогичного периода прошлого года. Еще неделю назад пострадавших насчитывалось 12 тысяч, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«На 10 июня зарегистрировано 15,4 тысячи пострадавших от присасывания клещей, что на 4% выше аналогичного периода 2023 года и ниже среднего многолетнего уровня на 40%», — следует из сообщения. С начала сезона специалисты исследовали более 10 тысяч особей клещей, большая часть из которых оказалась переносчиками иксодового клещевого боррелиоза — 39,6%.

Отмечается, что с подозрением на энцефалит госпитализированы 50 человек, а на боррелиоз — 150 жителей. «На 10 июня акарицидными обработками охвачено 11117,3 гектара территории из 11330 гектаров запланированных», — отметили в ведомстве.

На 3 июня специалисты исследовали 7,7 тысячи особей клещей, обработав 8903,8 гектара земли. В мае наибольшее число пострадавших от укусов клещей зафиксировали в Свердловской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области с начала сезона клещей (25 марта) от их укусов пострадали 15,4 тысячи жителей, что на 4% выше аналогичного периода прошлого года. Еще неделю назад пострадавших насчитывалось 12 тысяч, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «На 10 июня зарегистрировано 15,4 тысячи пострадавших от присасывания клещей, что на 4% выше аналогичного периода 2023 года и ниже среднего многолетнего уровня на 40%», — следует из сообщения. С начала сезона специалисты исследовали более 10 тысяч особей клещей, большая часть из которых оказалась переносчиками иксодового клещевого боррелиоза — 39,6%. Отмечается, что с подозрением на энцефалит госпитализированы 50 человек, а на боррелиоз — 150 жителей. «На 10 июня акарицидными обработками охвачено 11117,3 гектара территории из 11330 гектаров запланированных», — отметили в ведомстве. На 3 июня специалисты исследовали 7,7 тысячи особей клещей, обработав 8903,8 гектара земли. В мае наибольшее число пострадавших от укусов клещей зафиксировали в Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...