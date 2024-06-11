Глава Северной Осетии рассказал о падении Су-34

Сергей Меняйло: на земле жертв и разрушений из-за падения Су-34 нет
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Истребитель Су-34 потерпел крушение в горах, напомнил Сергей Меняйло (архивное фото) Фото:
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В Северной Осетии рухнул Су-34, экипаж погиб на месте: подробности крушения

Глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло прокомментировал крушение истребителя Су-34. Он подчеркнул, что на земле жертв и разрушений нет.

«На земле жертв и разрушений вследствие падения российского военного самолета Су-34 нет. Крушение произошло в горах», — написал Сергей Меняйло в своем telegram-канале. Он также предупредил, что съемка с места крушения строго запрещена.

В горах Северной Осетии рухнул истребитель Су-34 во время выполнения учебных действий. Экипаж из двух человек скончался на месте. Предварительно, причиной падения называют техническую неисправность истребителя-бомбардировщика.

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Глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло прокомментировал крушение истребителя Су-34. Он подчеркнул, что на земле жертв и разрушений нет. «На земле жертв и разрушений вследствие падения российского военного самолета Су-34 нет. Крушение произошло в горах», — написал Сергей Меняйло в своем telegram-канале. Он также предупредил, что съемка с места крушения строго запрещена. В горах Северной Осетии рухнул истребитель Су-34 во время выполнения учебных действий. Экипаж из двух человек скончался на месте. Предварительно, причиной падения называют техническую неисправность истребителя-бомбардировщика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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