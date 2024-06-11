Происшествия Глава Северной Осетии рассказал о падении Су-34 Сергей Меняйло: на земле жертв и разрушений из-за падения Су-34 нет 11 июня 2024 в 10:50 Размер текста - 17 + Истребитель Су-34 потерпел крушение в горах, напомнил Сергей Меняйло (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Новость по теме В Северной Осетии рухнул Су-34, экипаж погиб на месте: подробности крушения Глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло прокомментировал крушение истребителя Су-34. Он подчеркнул, что на земле жертв и разрушений нет. «На земле жертв и разрушений вследствие падения российского военного самолета Су-34 нет. Крушение произошло в горах», — написал Сергей Меняйло в своем telegram-канале. Он также предупредил, что съемка с места крушения строго запрещена. В горах Северной Осетии рухнул истребитель Су-34 во время выполнения учебных действий. Экипаж из двух человек скончался на месте. Предварительно, причиной падения называют техническую неисправность истребителя-бомбардировщика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло прокомментировал крушение истребителя Су-34. Он подчеркнул, что на земле жертв и разрушений нет. «На земле жертв и разрушений вследствие падения российского военного самолета Су-34 нет. Крушение произошло в горах», — написал Сергей Меняйло в своем telegram-канале. Он также предупредил, что съемка с места крушения строго запрещена. В горах Северной Осетии рухнул истребитель Су-34 во время выполнения учебных действий. Экипаж из двух человек скончался на месте. Предварительно, причиной падения называют техническую неисправность истребителя-бомбардировщика. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям