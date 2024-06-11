Глава Северной Осетии рассказал о падении Су-34

Глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло прокомментировал крушение истребителя Су-34. Он подчеркнул, что на земле жертв и разрушений нет.
«На земле жертв и разрушений вследствие падения российского военного самолета Су-34 нет. Крушение произошло в горах», — написал Сергей Меняйло в своем telegram-канале. Он также предупредил, что съемка с места крушения строго запрещена.
В горах Северной Осетии рухнул истребитель Су-34 во время выполнения учебных действий. Экипаж из двух человек скончался на месте. Предварительно, причиной падения называют техническую неисправность истребителя-бомбардировщика.
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Глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло прокомментировал крушение истребителя Су-34. Он подчеркнул, что на земле жертв и разрушений нет. «На земле жертв и разрушений вследствие падения российского военного самолета Су-34 нет. Крушение произошло в горах», — написал Сергей Меняйло в своем telegram-канале. Он также предупредил, что съемка с места крушения строго запрещена. В горах Северной Осетии рухнул истребитель Су-34 во время выполнения учебных действий. Экипаж из двух человек скончался на месте. Предварительно, причиной падения называют техническую неисправность истребителя-бомбардировщика.