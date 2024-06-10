Пропал с радаров самолет с вице-президентом Малави: что известно о ЧП, версии

С радаров пропал самолет с вице-президентом Малави

11 июня 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

Диспетчеры до сих пор не могут связаться с экипажем самолета, на котором летел Чилима Фото: Денис Моргунов © URA.RU С экранов радаров 10 июня пропал самолет вице-президента республики Малави Саулоса Чилимы. На борту находились десять человек, в том числе сам Чилима, сообщает ВВС. Авиационная служба не смогла связаться с судном, поэтому лидер Малави Лазарус Чаквера поручил начать поисково-спасательную операцию. Что известно о ЧП с самолетом Чилимы — в материале URA.RU. Что известно о пропаже самолета с вице-президентом на борту Самолет, на борту которого находился вице-премьер Чилима, вылетел из аэропорта столицы Лилонгве в 09:17 (10:17 мск). В аэропорту Мзузу на севере страны он должен был приземлиться в 10:02 (11:02 мск). Чилима летел в Мзузу на похороны юриста Ральфа Касамбара. Из-за плохой погоды самолет не смог приземлиться в аэропорту прибытия, экипаж принял решение лететь обратно, но позднее самолет пропал с радаров, пишет малавийская газета Nyasa Times. Связи с экипажем нет до сих пор. Самолет мог потерпеть крушение в лесном массиве Чикангава, а сам Чилима — погибнуть, отмечает Nyasa Times. На борту воздушного судна помимо Чилима находились, по разным данным, девять или десять человек. Администрация президента Малави подтверждает лишь факт пропажи воздушного судна. Президент Лазарус Чаквер отменил запланированные поездки на Багамы и в Швейцарию. В данный момент ведется поисково-спасательная операция. Кто такой Саулос Чилима, самолет которого пропал с радаров Чилима родился 12 февраля 1973 года в округе Нтчеу, который находится в центральной части страны. Он принадлежит к этносу нгони. Чилима окончил бакалавриат Университета Малави по специальности «социальные науки, информатика и экономика», также магистратуру по экономике. В разные годы работал в банковском секторе Малави, в местных подразделениях крупных международных компаний «Юнилевер», «Кока-кола» и «Карлсберг». Также занимал пост управляющего директора крупного мобильного оператора «Эйртел». В мае 2014 года Чилима выступил в качестве кандидата в вице-президенты на выборах президента. Его тандем с Питером Мутарикой одержал победу. Они получили 36,4% голосов. В правительстве Мутарики Чилима занял пост министра по чрезвычайным ситуациям и реформе государственной службы. Чилима еще в молодости добился политических успехов в Африке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Перед выборами 2019 года Чилима сформировал собственную партию — центристское «Объединенное движение за трансформацию». Он выступал против Мутарики. В случае победы на выборах, Чилима пообещал вывести Малави к 2030 году на уровень среднеразвитых стран. Но на выборах занял третье место (20,24%). Мутарика снова победил, что спровоцировало в стране политический кризис. В феврале 2020 года его победа была аннулирована. Новые выборы прошли 23 июня 2020 года, тогда Чилима в тандеме с Лазарусом Чакверой были объявлены победителями (58,57% голосов). Чилима занял пост министра экономического планирования и развития, его назначили ответственным за реформу государственной службы. Чилима — верующий католик. Он жена на Мэри Чилиме из Чибамбо. Семья воспитывает двоих детей. Сведения о республике Малави Республика Малави — государство в Юго-Восточной Африке, которое занимает площадь 94,3 тысячи квадратных километров. Малави граничит с Замбией, Мозамбиком и Танзанией. Выхода к морю нет. Ранее государство было колониальным владением Великобритании, независимость провозглашена 6 июля 1964 года. Столица республики — Лилонгве. Государственные языки — английский, чичева. Большая часть населения принадлежит к бантуязычным племенам. По классификации Организации объединенных наций (ООН), относится к числу наименее развитых стран, Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С экранов радаров 10 июня пропал самолет вице-президента республики Малави Саулоса Чилимы. На борту находились десять человек, в том числе сам Чилима, сообщает ВВС. Авиационная служба не смогла связаться с судном, поэтому лидер Малави Лазарус Чаквера поручил начать поисково-спасательную операцию. Что известно о ЧП с самолетом Чилимы — в материале URA.RU. Самолет, на борту которого находился вице-премьер Чилима, вылетел из аэропорта столицы Лилонгве в 09:17 (10:17 мск). В аэропорту Мзузу на севере страны он должен был приземлиться в 10:02 (11:02 мск). Чилима летел в Мзузу на похороны юриста Ральфа Касамбара. Из-за плохой погоды самолет не смог приземлиться в аэропорту прибытия, экипаж принял решение лететь обратно, но позднее самолет пропал с радаров, пишет малавийская газета Nyasa Times. Связи с экипажем нет до сих пор. Самолет мог потерпеть крушение в лесном массиве Чикангава, а сам Чилима — погибнуть, отмечает Nyasa Times. На борту воздушного судна помимо Чилима находились, по разным данным, девять или десять человек. Администрация президента Малави подтверждает лишь факт пропажи воздушного судна. Президент Лазарус Чаквер отменил запланированные поездки на Багамы и в Швейцарию. В данный момент ведется поисково-спасательная операция. Чилима родился 12 февраля 1973 года в округе Нтчеу, который находится в центральной части страны. Он принадлежит к этносу нгони. Чилима окончил бакалавриат Университета Малави по специальности «социальные науки, информатика и экономика», также магистратуру по экономике. В разные годы работал в банковском секторе Малави, в местных подразделениях крупных международных компаний «Юнилевер», «Кока-кола» и «Карлсберг». Также занимал пост управляющего директора крупного мобильного оператора «Эйртел». В мае 2014 года Чилима выступил в качестве кандидата в вице-президенты на выборах президента. Его тандем с Питером Мутарикой одержал победу. Они получили 36,4% голосов. В правительстве Мутарики Чилима занял пост министра по чрезвычайным ситуациям и реформе государственной службы. Перед выборами 2019 года Чилима сформировал собственную партию — центристское «Объединенное движение за трансформацию». Он выступал против Мутарики. В случае победы на выборах, Чилима пообещал вывести Малави к 2030 году на уровень среднеразвитых стран. Но на выборах занял третье место (20,24%). Мутарика снова победил, что спровоцировало в стране политический кризис. В феврале 2020 года его победа была аннулирована. Новые выборы прошли 23 июня 2020 года, тогда Чилима в тандеме с Лазарусом Чакверой были объявлены победителями (58,57% голосов). Чилима занял пост министра экономического планирования и развития, его назначили ответственным за реформу государственной службы. Чилима — верующий католик. Он жена на Мэри Чилиме из Чибамбо. Семья воспитывает двоих детей. Республика Малави — государство в Юго-Восточной Африке, которое занимает площадь 94,3 тысячи квадратных километров. Малави граничит с Замбией, Мозамбиком и Танзанией. Выхода к морю нет. Ранее государство было колониальным владением Великобритании, независимость провозглашена 6 июля 1964 года. Столица республики — Лилонгве. Государственные языки — английский, чичева. Большая часть населения принадлежит к бантуязычным племенам. По классификации Организации объединенных наций (ООН), относится к числу наименее развитых стран,