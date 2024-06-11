Бастрыкин ждет доклад о смерти челябинской школьницы на «Веселых стартах»

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя челябинского следкома Константину Правосудову предоставить доклад о смерти школьницы во время «Веселых стартов». Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.
«В СМИ размещена публикация о том, что в Челябинске в одном из общеобразовательных учреждений во время проведения спортивных мероприятий 13-летняя школьница почувствовала ухудшение здоровья. Несмотря на оказанную ей медицинскую помощь несовершеннолетняя скончалась. Бастрыкин поручил Правосудову доложить о ходе проверки», — сообщает пресс-служба СК РФ.
В настоящее время по данному факту в СКР по Челябинской области проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Девочка скончалась во время спортивного состязания. По данным URA.RU, дети принимали участие в забегах на 50 и 100 метров. После пробежки девочке стало плохо, она упала. До приезда скорой учителя пытались реанимировать ее. Приехавшие медики констатировали смерть.
Сейчас тело девочки направлено на экспертизу, которая должна определить причины гибели. Предварительно, в ее медкарте не было указано заболеваний, которые могли бы вызвать смерть. Девочка на постоянной основе занималась спортом. Она защищала честь школы на состязаниях вместе с родной сестрой.
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