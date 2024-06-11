Челябинский врач назвал самые популярные травмы летом

Главными летними травмами челябинцев стали отравления, падения и рваные раны

11 июня 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Зачастую челябинцы получают травмы при работе на приусадебных участках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Наиболее популярными травмами в летнее время у жителей Челябинска стали отравления, падения и раны от садовых работ. Об этом URA.RU сообщил заведующий взрослым травмпунктом ГКБ №9 Алексей Бородулин. «В нашу больницу с различными ранами ежедневно поступают по 4-7 пациентов. Типичные летние травмы для нас — это так называемые „садовые“. Это рваные раны от болгарок, различных станков, а также падения, переломы лучевых костей, лодыжек. Кроме того, летом резко увеличивается число высотных травмы: люди падают со стремянок, с сарая или строящегося дома, например, а также из окна», — сообщил Бородулин. По данным регионального минздрава, к лету растет количество отравлений и инфекций пищеварительной системы. Врач уточнил, что зимой аналогичное количество травм от падения приходится на гололед. Число травм из-за ДТП тоже пока не растет, несмотря на наступление летнего сезона. При этом летом традиционно увеличивается количество травм при повреждении сосудов, нервов, мышц, а также из-за противоправных действий из-за состояния алкогольного опьянения, к примеру, число сотрясений из-за разбитой головы. Бородулин отметил, что из-за прохладной погоды роста числа госпитализаций за май—июнь 2024 года не произошло. Одной из причин он считает холодную весну, так как в прошлом году число травмированных пациентов за этот период было больше. Ранее URA.RU сообщало, что болезни системы кровообращения, онкология и травмы стали лидерами причин смертности жителей Челябинской области. Кроме того, травмы, отравления и утопления стали главными причинами смертности детей в Челябинской области за 2023 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наиболее популярными травмами в летнее время у жителей Челябинска стали отравления, падения и раны от садовых работ. Об этом URA.RU сообщил заведующий взрослым травмпунктом ГКБ №9 Алексей Бородулин. «В нашу больницу с различными ранами ежедневно поступают по 4-7 пациентов. Типичные летние травмы для нас — это так называемые „садовые“. Это рваные раны от болгарок, различных станков, а также падения, переломы лучевых костей, лодыжек. Кроме того, летом резко увеличивается число высотных травмы: люди падают со стремянок, с сарая или строящегося дома, например, а также из окна», — сообщил Бородулин. По данным регионального минздрава, к лету растет количество отравлений и инфекций пищеварительной системы. Врач уточнил, что зимой аналогичное количество травм от падения приходится на гололед. Число травм из-за ДТП тоже пока не растет, несмотря на наступление летнего сезона. При этом летом традиционно увеличивается количество травм при повреждении сосудов, нервов, мышц, а также из-за противоправных действий из-за состояния алкогольного опьянения, к примеру, число сотрясений из-за разбитой головы. Бородулин отметил, что из-за прохладной погоды роста числа госпитализаций за май—июнь 2024 года не произошло. Одной из причин он считает холодную весну, так как в прошлом году число травмированных пациентов за этот период было больше. Ранее URA.RU сообщало, что болезни системы кровообращения, онкология и травмы стали лидерами причин смертности жителей Челябинской области. Кроме того, травмы, отравления и утопления стали главными причинами смертности детей в Челябинской области за 2023 год.