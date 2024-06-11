«Потрошитель с ЖБИ» записал видео пенсионеру, с которым подрался в Екатеринбурге

11 июня 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Юрий Лопатин накинулся на мужчину в доме на Патриса Лумумбы, 29Б Фото: Илья Московец © URA.RU Юрий Лопатин, получивший в СМИ прозвище «потрошитель с ЖБИ» после убийства пенсионерки, извинился перед пожилым человеком, с которым подрался вечером 3 июня в Екатеринбурге. Он записал видео и через знакомых отправил его родственникам пенсионера. Кадры оказались в распоряжении URA.RU. «Я приношу извинения за эту ситуацию, вообще нелепую, конечно. Очень виноват, перед твоим отцом тоже [извиняюсь]. Если нужно компенсировать лечение, компенсируем, дверь починим. Еще раз тысячу извинений, подобного больше не повторится», — сказал Лопатин. Инцидент произошел в доме на улице Патриса Лумумбы, 29Б. По словам пенсионера, Лопатин дважды ломился в квартиру, и в итоге избил его. Сам Лопатин заявил URA.RU, что мужчина якобы оскорбил его маму, поэтому он хотел разобраться в ситуации. Но между ними завязалась драка. После этого Лопатина увезли в отдел полиции, откуда вскоре отпустили, а пенсионера забрали в больницу. В ситуации сейчас разбираются военные следователи. В 2021 году Лопатин был приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство пожилой соседки. Из тюрьмы он вышел досрочно — и отправился в зону боевых действий на Украине. По его словам, его представили к Георгиевскому кресту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юрий Лопатин, получивший в СМИ прозвище «потрошитель с ЖБИ» после убийства пенсионерки, извинился перед пожилым человеком, с которым подрался вечером 3 июня в Екатеринбурге. Он записал видео и через знакомых отправил его родственникам пенсионера. Кадры оказались в распоряжении URA.RU. «Я приношу извинения за эту ситуацию, вообще нелепую, конечно. Очень виноват, перед твоим отцом тоже [извиняюсь]. Если нужно компенсировать лечение, компенсируем, дверь починим. Еще раз тысячу извинений, подобного больше не повторится», — сказал Лопатин. Инцидент произошел в доме на улице Патриса Лумумбы, 29Б. По словам пенсионера, Лопатин дважды ломился в квартиру, и в итоге избил его. Сам Лопатин заявил URA.RU, что мужчина якобы оскорбил его маму, поэтому он хотел разобраться в ситуации. Но между ними завязалась драка. После этого Лопатина увезли в отдел полиции, откуда вскоре отпустили, а пенсионера забрали в больницу. В ситуации сейчас разбираются военные следователи. В 2021 году Лопатин был приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство пожилой соседки. Из тюрьмы он вышел досрочно — и отправился в зону боевых действий на Украине. По его словам, его представили к Георгиевскому кресту.