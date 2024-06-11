Президент Малави подтвердил смерть вице-президента при крушении самолета

Вице-президент Малави Саулос Чилим погиб в авиакатастрофе. Об этом заявил президент региона Лазарус Чаквара. Самолет разбился в горном массиве Чикангава.
«К сожалению, все находившиеся на борту погибли в результате крушения», — заявил Чаквара. Его слова передает агентство Сbsnews.
Отмечается, что на борту было девять человек, среди них была и супруга Чилима. Президент Малави объявил вторник, 11 июня, национальным днем траура.
Самолет, на котором находился вице-президент Малави, исчез с радаров утром 10 июня. Он вылетел из аэропорта столицы Лилонгве и направлялся в аэропорт города Мзузу для участия в похоронах бывшего министра юстиции Ральфа Касамбары. 11 июня были найдены обломки воздушного судна. После ЧП президент отменил свой запланированный вылет на Багамы, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.