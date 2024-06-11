Президент Малави подтвердил смерть вице-президента при крушении самолета

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В горном массиве Чикангава разбился самолет с Саулосом Чилимой, передает Лазарус Чаквара
В горном массиве Чикангава разбился самолет с Саулосом Чилимой, передает Лазарус Чаквара Фото:

Вице-президент Малави Саулос Чилим погиб в авиакатастрофе. Об этом заявил президент региона Лазарус Чаквара. Самолет разбился в горном массиве Чикангава. 

«К сожалению, все находившиеся на борту погибли в результате крушения», — заявил Чаквара. Его слова передает агентство Сbsnews.

Отмечается, что на борту было девять человек, среди них была и супруга Чилима. Президент Малави объявил вторник, 11 июня, национальным днем траура.

Самолет, на котором находился вице-президент Малави, исчез с радаров утром 10 июня. Он вылетел из аэропорта столицы Лилонгве и направлялся в аэропорт города Мзузу для участия в похоронах бывшего министра юстиции Ральфа Касамбары. 11 июня были найдены обломки воздушного судна. После ЧП президент отменил свой запланированный вылет на Багамы, передает RT. 

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Вице-президент Малави Саулос Чилим погиб в авиакатастрофе. Об этом заявил президент региона Лазарус Чаквара. Самолет разбился в горном массиве Чикангава.  «К сожалению, все находившиеся на борту погибли в результате крушения», — заявил Чаквара. Его слова передает агентство Сbsnews. Отмечается, что на борту было девять человек, среди них была и супруга Чилима. Президент Малави объявил вторник, 11 июня, национальным днем траура. Самолет, на котором находился вице-президент Малави, исчез с радаров утром 10 июня. Он вылетел из аэропорта столицы Лилонгве и направлялся в аэропорт города Мзузу для участия в похоронах бывшего министра юстиции Ральфа Касамбары. 11 июня были найдены обломки воздушного судна. После ЧП президент отменил свой запланированный вылет на Багамы, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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