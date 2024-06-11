Шойгу назвал ядерные учения России адекватным ответом

11 июня 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Нынешнее положение в мире является результатом поведения США, заявил Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Учения, проводимые вооруженными силами России и Беларуси с использованием нестратегического ядерного оружия, являются адекватным реагированием на поддержку Украины со стороны Запада. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. «Наши учения — адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам», — передает слова Шойгу «Российская газета». Он также выразил удовлетворение сдержанной реакцией мирового сообщества на эти учения. Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что многие страны понимают, что нынешнее напряженное положение в мире является результатом безответственного поведения США и их действий, направленных на дестабилизацию обстановки в сфере международной безопасности. Все эти действия, по мнению Шойгу, свидетельствуют о продолжающемся напряжении в международных отношениях и нестабильности в регионе. Россия и Беларусь проводят учения по нестратегическому ядерному оружию для поддержания боевой готовности и обеспечения территориальной целостности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это нормальная практика в современных условиях. По сообщениям Минобороны, 11 июня начался второй этап совместных учений, цель которых — подготовка к применению данного типа оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учения, проводимые вооруженными силами России и Беларуси с использованием нестратегического ядерного оружия, являются адекватным реагированием на поддержку Украины со стороны Запада. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. «Наши учения — адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам», — передает слова Шойгу «Российская газета». Он также выразил удовлетворение сдержанной реакцией мирового сообщества на эти учения. Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что многие страны понимают, что нынешнее напряженное положение в мире является результатом безответственного поведения США и их действий, направленных на дестабилизацию обстановки в сфере международной безопасности. Все эти действия, по мнению Шойгу, свидетельствуют о продолжающемся напряжении в международных отношениях и нестабильности в регионе. Россия и Беларусь проводят учения по нестратегическому ядерному оружию для поддержания боевой готовности и обеспечения территориальной целостности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это нормальная практика в современных условиях. По сообщениям Минобороны, 11 июня начался второй этап совместных учений, цель которых — подготовка к применению данного типа оружия.