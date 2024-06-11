В Кремле объяснили, зачем России нужны ядерные учения

Песков: России важно поддерживать боеготовность из-за провокаций Европы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил, что ядерные учения Белоруссии и РФ являются нормальными в условиях провокаций Европы Фото:

Учения, которые проводят Россия и Белоруссия по нестратегическому ядерному оружию являются нормальной практикой в нынешних условиях обстановки в мире и провокаций Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Учения — это нормальная практика. Если есть определенные типы вооружений, вооруженные силы должны поддерживать на определенном уровне», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Также пресс-секретарь президента отметил, что в Европе достаточно напряженная обстановка. Она каждый день провоцирует на враждебные действия в отношении РФ.

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Учения, которые проводят Россия и Белоруссия по нестратегическому ядерному оружию являются нормальной практикой в нынешних условиях обстановки в мире и провокаций Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Учения — это нормальная практика. Если есть определенные типы вооружений, вооруженные силы должны поддерживать на определенном уровне», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь президента отметил, что в Европе достаточно напряженная обстановка. Она каждый день провоцирует на враждебные действия в отношении РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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