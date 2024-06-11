Политика В Кремле объяснили, зачем России нужны ядерные учения Песков: России важно поддерживать боеготовность из-за провокаций Европы 11 июня 2024 в 14:10 Размер текста - 17 + Песков заявил, что ядерные учения Белоруссии и РФ являются нормальными в условиях провокаций Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Учения, которые проводят Россия и Белоруссия по нестратегическому ядерному оружию являются нормальной практикой в нынешних условиях обстановки в мире и провокаций Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Учения — это нормальная практика. Если есть определенные типы вооружений, вооруженные силы должны поддерживать на определенном уровне», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь президента отметил, что в Европе достаточно напряженная обстановка. Она каждый день провоцирует на враждебные действия в отношении РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Учения, которые проводят Россия и Белоруссия по нестратегическому ядерному оружию являются нормальной практикой в нынешних условиях обстановки в мире и провокаций Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Учения — это нормальная практика. Если есть определенные типы вооружений, вооруженные силы должны поддерживать на определенном уровне», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь президента отметил, что в Европе достаточно напряженная обстановка. Она каждый день провоцирует на враждебные действия в отношении РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям