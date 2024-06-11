В Кремле объяснили, зачем России нужны ядерные учения

Учения, которые проводят Россия и Белоруссия по нестратегическому ядерному оружию являются нормальной практикой в нынешних условиях обстановки в мире и провокаций Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Учения — это нормальная практика. Если есть определенные типы вооружений, вооруженные силы должны поддерживать на определенном уровне», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Также пресс-секретарь президента отметил, что в Европе достаточно напряженная обстановка. Она каждый день провоцирует на враждебные действия в отношении РФ.
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