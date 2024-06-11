Всемирный банк улучшил прогноз роста российской экономики

11 июня 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

В 2024 году российская экономика вырастет на 2,9% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на два следующих года. В 2024 году ожидается экономический рост на 2,9%. «Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2024—2025 годах. В 2024 году Россию ждет экономический рост на 2,9%», — передает прогноз банка ТАСС. Отмечается, что это на 0,7% выше, чем предыдущий прогноз в апреле, когда рост прогнозировался на уровне 2,2%. В 2025 году прогнозируется рост на 1,4%. Это также на 0,3 процентных пункта выше предыдущих оценок. Согласно новому прогнозу, в 2026 году ВВП России вырастет на 1,1%. Российская экономика в 2021—2023 годах показала рост, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, этот результат достигнут за счет системных мер, принятых по поручению президента России Владимира Путина для поддержки экономики во время ограничений и санкций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на два следующих года. В 2024 году ожидается экономический рост на 2,9%. «Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2024—2025 годах. В 2024 году Россию ждет экономический рост на 2,9%», — передает прогноз банка ТАСС. Отмечается, что это на 0,7% выше, чем предыдущий прогноз в апреле, когда рост прогнозировался на уровне 2,2%. В 2025 году прогнозируется рост на 1,4%. Это также на 0,3 процентных пункта выше предыдущих оценок. Согласно новому прогнозу, в 2026 году ВВП России вырастет на 1,1%. Российская экономика в 2021—2023 годах показала рост, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, этот результат достигнут за счет системных мер, принятых по поручению президента России Владимира Путина для поддержки экономики во время ограничений и санкций.