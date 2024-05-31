Решетников назвал основные составляющие успеха российской экономики

Решетников: экономика РФ выросла из-за грамотной работы правительства
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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, решетников максим
Максим Решетников отметил, что экономика РФ выросла благодаря действиям правительства РФ Фото:

Российская экономика в 2021—2023 годы выросла из-за оперативных мер, которые были направлены на укрепление бизнеса и поддержка граждан в период пандемии. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, комментируя обновленные данные Всемирного банка по России.

«Такого экономического роста удалось достичь благодаря ряду оперативных и системных мер, принятых по поручению президента, для поддержки бизнеса, регионов и граждан в период антиковидных ограничений и санкций Запада», — заявил Максим Решетников. Его слова приводит пресс-служба правительства России в telegram-канале.

Ранее Всемирный банк сообщил, что экономика России стала четвертой в мире еще в 2021 году. В следующие годы ситуация сохранялась. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы роста ВВП очень положительные.

Решетников отмечает, что экономика России за 2021—2023 годы выросла на 8,4%. Он также напомнил про пакет антикризисных мер, которое успешно реализовало правительство в годы пандемии, а также проект по поддержки экономики РФ в условиях санкционного давления.

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Российская экономика в 2021—2023 годы выросла из-за оперативных мер, которые были направлены на укрепление бизнеса и поддержка граждан в период пандемии. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, комментируя обновленные данные Всемирного банка по России. «Такого экономического роста удалось достичь благодаря ряду оперативных и системных мер, принятых по поручению президента, для поддержки бизнеса, регионов и граждан в период антиковидных ограничений и санкций Запада», — заявил Максим Решетников. Его слова приводит пресс-служба правительства России в telegram-канале. Ранее Всемирный банк сообщил, что экономика России стала четвертой в мире еще в 2021 году. В следующие годы ситуация сохранялась. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы роста ВВП очень положительные. Решетников отмечает, что экономика России за 2021—2023 годы выросла на 8,4%. Он также напомнил про пакет антикризисных мер, которое успешно реализовало правительство в годы пандемии, а также проект по поддержки экономики РФ в условиях санкционного давления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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