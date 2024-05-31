Решетников назвал основные составляющие успеха российской экономики

Решетников: экономика РФ выросла из-за грамотной работы правительства

31 мая 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Максим Решетников отметил, что экономика РФ выросла благодаря действиям правительства РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская экономика в 2021—2023 годы выросла из-за оперативных мер, которые были направлены на укрепление бизнеса и поддержка граждан в период пандемии. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, комментируя обновленные данные Всемирного банка по России. «Такого экономического роста удалось достичь благодаря ряду оперативных и системных мер, принятых по поручению президента, для поддержки бизнеса, регионов и граждан в период антиковидных ограничений и санкций Запада», — заявил Максим Решетников. Его слова приводит пресс-служба правительства России в telegram-канале . Ранее Всемирный банк сообщил, что экономика России стала четвертой в мире еще в 2021 году. В следующие годы ситуация сохранялась. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы роста ВВП очень положительные. Решетников отмечает, что экономика России за 2021—2023 годы выросла на 8,4%. Он также напомнил про пакет антикризисных мер, которое успешно реализовало правительство в годы пандемии, а также проект по поддержки экономики РФ в условиях санкционного давления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская экономика в 2021—2023 годы выросла из-за оперативных мер, которые были направлены на укрепление бизнеса и поддержка граждан в период пандемии. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, комментируя обновленные данные Всемирного банка по России. «Такого экономического роста удалось достичь благодаря ряду оперативных и системных мер, принятых по поручению президента, для поддержки бизнеса, регионов и граждан в период антиковидных ограничений и санкций Запада», — заявил Максим Решетников. Его слова приводит пресс-служба правительства России в telegram-канале. Ранее Всемирный банк сообщил, что экономика России стала четвертой в мире еще в 2021 году. В следующие годы ситуация сохранялась. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы роста ВВП очень положительные. Решетников отмечает, что экономика России за 2021—2023 годы выросла на 8,4%. Он также напомнил про пакет антикризисных мер, которое успешно реализовало правительство в годы пандемии, а также проект по поддержки экономики РФ в условиях санкционного давления.