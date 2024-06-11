ВС РФ поразили два танка под Часовым Яром

Операторы FPV-дронов ВС РФ поразили два танка и расчет БПЛА под Часовым Яром. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Два танка были поражены ночью во время смены позиции», — заявило ведомство в своем telegram-канале. В Минобороны РФ отметили, что атака была осуществлена после тщательной воздушной разведки.
В ходе операции было обнаружено передвижение бронетехники ВСУ в районе Часового Яра, а также место запуска вражеских БПЛА. Российский оператор FPV-дрона смог точно поразить окно многоэтажного здания, где находился расчет БПЛА Украины.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ивановские десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, позволяющих оперативно поражать технику ВСУ у Часова Яра, передает RT. Военкор Юрий Котенок заявил, что ВСУ сняли усиление обороны с Часов Яра и перебросили на харьковское направление.
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