ВС РФ поразили два танка под Часовым Яром

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ВС РФ поразили два украинских танка, сообщили в Минобороны РФ
ВС РФ поразили два украинских танка, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Операторы FPV-дронов ВС РФ поразили два танка и расчет БПЛА под Часовым Яром. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

 «Два танка были поражены ночью во время смены позиции», — заявило ведомство в своем telegram-канале. В Минобороны РФ отметили, что атака была осуществлена после тщательной воздушной разведки.

В ходе операции было обнаружено передвижение бронетехники ВСУ в районе Часового Яра, а также место запуска вражеских БПЛА. Российский оператор FPV-дрона смог точно поразить окно многоэтажного здания, где находился расчет БПЛА Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ивановские десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, позволяющих оперативно поражать технику ВСУ у Часова Яра, передает RT. Военкор Юрий Котенок заявил, что ВСУ сняли усиление обороны с Часов Яра и перебросили на харьковское направление.

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Операторы FPV-дронов ВС РФ поразили два танка и расчет БПЛА под Часовым Яром. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Два танка были поражены ночью во время смены позиции», — заявило ведомство в своем telegram-канале. В Минобороны РФ отметили, что атака была осуществлена после тщательной воздушной разведки. В ходе операции было обнаружено передвижение бронетехники ВСУ в районе Часового Яра, а также место запуска вражеских БПЛА. Российский оператор FPV-дрона смог точно поразить окно многоэтажного здания, где находился расчет БПЛА Украины. Ранее Минобороны РФ сообщило, что ивановские десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, позволяющих оперативно поражать технику ВСУ у Часова Яра, передает RT. Военкор Юрий Котенок заявил, что ВСУ сняли усиление обороны с Часов Яра и перебросили на харьковское направление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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