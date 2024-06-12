В России предложили новый закон о домашнем насилии

Слуцкий: в правительство внесли закон, определяющий виды домашнего насилия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, злой начальник, агрессия, злость, кулаки, разборки
В правительство внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий ужесточить наказание за домашнее насилие Фото:

В правительство РФ внесли на рассмотрение законопроект, который определяет понятия физического, экономического, психологического, сексуального и другого домашнего насилия. Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Если инициативу одобрят, то насильственные действия в семье будут приравнены к умышленным деяниям, которые могут причинить вред человеку или повлечь его смерть.

Новость по теме
Консультант по семейному праву: как распознать домашнее насилие

«Мы на эту тему подготовили и сейчас направляем на отзыв в правительство и Верховный суд России пакет законопроектов, которые предусматривают закрепление понятий физического, сексуального, психологического и экономического насилия и ряд других норм. <…> Вносятся изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, усиливающие ответственность по насильственным правонарушениям и преступлениям в сфере семейно-бытовых отношений», — сказал Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости. По его словам, авторы законопроекта намерены определить насилие в семье как умышленные действия, причиняющие здоровью человеку вред различной степени тяжести.

Закон будет распространяться на супругов, родителей и детей, а также лиц, которые имеют общих детей. Кроме того, жертва домашнего насилия будет изолирована от обидчика. Признанный виновным в совершении насильственных действий будет поставлен на профилактический учет.

Для обсуждения нового законопроекта представители ЛДПР встретились с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. В настоящий момент его внесли в правительство РФ на рассмотрение. В документе также определили понятие насильственного действия сексуального характера в семье. Согласно новому законопроекту, его предлагается понимать как половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения. Кроме того, в России может появиться понятие насильственных действий психологического и экономического характера.

Несколько месяцев назад Конституционный суд РФ призвал районные суды не игнорировать дела, связанные с домашним насилием. Ранее аналитики провели исследование и пришли к выводу, что около 30% россиян сталкиваются с домашним насилием в своей семье, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В правительство РФ внесли на рассмотрение законопроект, который определяет понятия физического, экономического, психологического, сексуального и другого домашнего насилия. Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Если инициативу одобрят, то насильственные действия в семье будут приравнены к умышленным деяниям, которые могут причинить вред человеку или повлечь его смерть. «Мы на эту тему подготовили и сейчас направляем на отзыв в правительство и Верховный суд России пакет законопроектов, которые предусматривают закрепление понятий физического, сексуального, психологического и экономического насилия и ряд других норм. <…> Вносятся изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, усиливающие ответственность по насильственным правонарушениям и преступлениям в сфере семейно-бытовых отношений», — сказал Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости. По его словам, авторы законопроекта намерены определить насилие в семье как умышленные действия, причиняющие здоровью человеку вред различной степени тяжести. Закон будет распространяться на супругов, родителей и детей, а также лиц, которые имеют общих детей. Кроме того, жертва домашнего насилия будет изолирована от обидчика. Признанный виновным в совершении насильственных действий будет поставлен на профилактический учет. Для обсуждения нового законопроекта представители ЛДПР встретились с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. В настоящий момент его внесли в правительство РФ на рассмотрение. В документе также определили понятие насильственного действия сексуального характера в семье. Согласно новому законопроекту, его предлагается понимать как половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения. Кроме того, в России может появиться понятие насильственных действий психологического и экономического характера. Несколько месяцев назад Конституционный суд РФ призвал районные суды не игнорировать дела, связанные с домашним насилием. Ранее аналитики провели исследование и пришли к выводу, что около 30% россиян сталкиваются с домашним насилием в своей семье, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...