В России предложили новый закон о домашнем насилии

Слуцкий: в правительство внесли закон, определяющий виды домашнего насилия

12 июня 2024 в 07:33 Размер текста - 17 +

В правительство внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий ужесточить наказание за домашнее насилие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В правительство РФ внесли на рассмотрение законопроект, который определяет понятия физического, экономического, психологического, сексуального и другого домашнего насилия. Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Если инициативу одобрят, то насильственные действия в семье будут приравнены к умышленным деяниям, которые могут причинить вред человеку или повлечь его смерть. Новость по теме Консультант по семейному праву: как распознать домашнее насилие «Мы на эту тему подготовили и сейчас направляем на отзыв в правительство и Верховный суд России пакет законопроектов, которые предусматривают закрепление понятий физического, сексуального, психологического и экономического насилия и ряд других норм. <…> Вносятся изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, усиливающие ответственность по насильственным правонарушениям и преступлениям в сфере семейно-бытовых отношений», — сказал Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости. По его словам, авторы законопроекта намерены определить насилие в семье как умышленные действия, причиняющие здоровью человеку вред различной степени тяжести. Закон будет распространяться на супругов, родителей и детей, а также лиц, которые имеют общих детей. Кроме того, жертва домашнего насилия будет изолирована от обидчика. Признанный виновным в совершении насильственных действий будет поставлен на профилактический учет. Для обсуждения нового законопроекта представители ЛДПР встретились с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. В настоящий момент его внесли в правительство РФ на рассмотрение. В документе также определили понятие насильственного действия сексуального характера в семье. Согласно новому законопроекту, его предлагается понимать как половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения. Кроме того, в России может появиться понятие насильственных действий психологического и экономического характера. Несколько месяцев назад Конституционный суд РФ призвал районные суды не игнорировать дела, связанные с домашним насилием. Ранее аналитики провели исследование и пришли к выводу, что около 30% россиян сталкиваются с домашним насилием в своей семье, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В правительство РФ внесли на рассмотрение законопроект, который определяет понятия физического, экономического, психологического, сексуального и другого домашнего насилия. Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Если инициативу одобрят, то насильственные действия в семье будут приравнены к умышленным деяниям, которые могут причинить вред человеку или повлечь его смерть. «Мы на эту тему подготовили и сейчас направляем на отзыв в правительство и Верховный суд России пакет законопроектов, которые предусматривают закрепление понятий физического, сексуального, психологического и экономического насилия и ряд других норм. <…> Вносятся изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, усиливающие ответственность по насильственным правонарушениям и преступлениям в сфере семейно-бытовых отношений», — сказал Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости. По его словам, авторы законопроекта намерены определить насилие в семье как умышленные действия, причиняющие здоровью человеку вред различной степени тяжести. Закон будет распространяться на супругов, родителей и детей, а также лиц, которые имеют общих детей. Кроме того, жертва домашнего насилия будет изолирована от обидчика. Признанный виновным в совершении насильственных действий будет поставлен на профилактический учет. Для обсуждения нового законопроекта представители ЛДПР встретились с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. В настоящий момент его внесли в правительство РФ на рассмотрение. В документе также определили понятие насильственного действия сексуального характера в семье. Согласно новому законопроекту, его предлагается понимать как половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения. Кроме того, в России может появиться понятие насильственных действий психологического и экономического характера. Несколько месяцев назад Конституционный суд РФ призвал районные суды не игнорировать дела, связанные с домашним насилием. Ранее аналитики провели исследование и пришли к выводу, что около 30% россиян сталкиваются с домашним насилием в своей семье, передает «Национальная служба новостей».