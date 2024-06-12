Зеленский высказался про компромиссы с Путиным

Зеленский: компромиссов с Путиным не будет

12 июня 2024 в 08:14 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что не намерен идти на компромиссы с Владимиром Путиным Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления в Бундестаге высказался о конфликте с Россией и компромиссах с президентом страны Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что компромиссы закончились в тот момент, когда РФ начала разрушать объекты инфраструктуры на Украине. «Мы должны восстановить нормальную жизнь. <…> И каждый российский актив, который может быть использован для этого [восстановления Украины], должен быть использован. Без каких-либо компромиссов. Все закончилось именно тогда, когда Владимир Путин начал жечь города», — заявил Владимир Зеленский в ходе выступления в Бундестаге. Его слова опубликованы на официальном сайте президента страны. Так Зеленский высказался по поводу того, что Россия атакует энергетические, промышленные и военные объекты на Украине. Россия начала наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине после того, как Киев впервые устроил теракт на Крымском мосту в 2022 году. ВСУ также активно атакуют российские территории, в частности — приграничные области. Кроме того, Украина при поддержке стран Запада использует и дальнобойное иностранное вооружение для ударов по России. В Швейцарии на днях начнется очередное обсуждение мирного плана Украины, однако Россию на него не пригласили, передает RT. При этом Владимир Путин неоднократно говорил, что наоборот готов обсуждать варианты завершения конфликта на Украине, в отличие от Зеленского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления в Бундестаге высказался о конфликте с Россией и компромиссах с президентом страны Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что компромиссы закончились в тот момент, когда РФ начала разрушать объекты инфраструктуры на Украине. «Мы должны восстановить нормальную жизнь. <…> И каждый российский актив, который может быть использован для этого [восстановления Украины], должен быть использован. Без каких-либо компромиссов. Все закончилось именно тогда, когда Владимир Путин начал жечь города», — заявил Владимир Зеленский в ходе выступления в Бундестаге. Его слова опубликованы на официальном сайте президента страны. Так Зеленский высказался по поводу того, что Россия атакует энергетические, промышленные и военные объекты на Украине. Россия начала наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине после того, как Киев впервые устроил теракт на Крымском мосту в 2022 году. ВСУ также активно атакуют российские территории, в частности — приграничные области. Кроме того, Украина при поддержке стран Запада использует и дальнобойное иностранное вооружение для ударов по России. В Швейцарии на днях начнется очередное обсуждение мирного плана Украины, однако Россию на него не пригласили, передает RT. При этом Владимир Путин неоднократно говорил, что наоборот готов обсуждать варианты завершения конфликта на Украине, в отличие от Зеленского.