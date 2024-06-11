Челябинских врачей обучили перспективному методу лечения рака

12 июня 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Мастер-класс прошел в челябинском онкоцентре (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Челябинском онкоцентре прошел мастер-класс по малотравматичному методу лечения рака. Процедура, которая выполняется под местным наркозом, является перспективным направлением лечения онкозаболеваний, рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения НМИЦ онкологии имени Петрова Павел Балахнин из Санкт-Петербурга. «Процедура малоинвазивна и нетравматична, выполняется под местной анестезией. В настоящее время это очень перспективное направление. Такие операции можно применять для лечения пациентов, которым не подходят другие виды хирургического лечения», — отметил Балахин. Специалист провел в Челябинске мастер-класс по трансартериальной химиоэмболизации печеночных артерий под контролем плоскодетекторной компьютерной томографии. Вместе с врачами ГАУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» (ЧОКЦОиЯМ) он прооперировал трех пациентов с первой и второй стадиями гепатоцеллюлярного рака. Методика позволяет определить ветви артерий, которые питают опухолевый узел. Далее врачи проводят эмболизацию насыщенными микросферами, непосредственно после процедуры опухоль начинает погибать. «Если обнаружились зоны, где этих частиц нет, проводится повторный поиск питающего сосуда, который будет также эмболизирован. Это дает нам гарантию, что опухоль будет полностью уничтожена», — говорит заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ЧОКЦОиЯМ Яков Гнатюк. Ученые из Челябинска и Новосибирска ранее сделали совместное открытие нового маркера рака щитовидной железы. Два города стали единственными в России, где можно сдать анализы, повысив их эффективность с 8% до 100%, рассказал URA.RU один из авторов открытия Сергей Лукьянов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинском онкоцентре прошел мастер-класс по малотравматичному методу лечения рака. Процедура, которая выполняется под местным наркозом, является перспективным направлением лечения онкозаболеваний, рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения НМИЦ онкологии имени Петрова Павел Балахнин из Санкт-Петербурга. «Процедура малоинвазивна и нетравматична, выполняется под местной анестезией. В настоящее время это очень перспективное направление. Такие операции можно применять для лечения пациентов, которым не подходят другие виды хирургического лечения», — отметил Балахин. Специалист провел в Челябинске мастер-класс по трансартериальной химиоэмболизации печеночных артерий под контролем плоскодетекторной компьютерной томографии. Вместе с врачами ГАУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» (ЧОКЦОиЯМ) он прооперировал трех пациентов с первой и второй стадиями гепатоцеллюлярного рака. Методика позволяет определить ветви артерий, которые питают опухолевый узел. Далее врачи проводят эмболизацию насыщенными микросферами, непосредственно после процедуры опухоль начинает погибать. «Если обнаружились зоны, где этих частиц нет, проводится повторный поиск питающего сосуда, который будет также эмболизирован. Это дает нам гарантию, что опухоль будет полностью уничтожена», — говорит заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ЧОКЦОиЯМ Яков Гнатюк. Ученые из Челябинска и Новосибирска ранее сделали совместное открытие нового маркера рака щитовидной железы. Два города стали единственными в России, где можно сдать анализы, повысив их эффективность с 8% до 100%, рассказал URA.RU один из авторов открытия Сергей Лукьянов.