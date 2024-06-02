Челябинские и новосибирские ученые открыли новый маркер рака. Скрин

03 июня 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Челябинским пациентам стал доступен новый способ выявления рака щитовидной железы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Ученые из Челябинска и Новосибирска сделали совместное открытие нового маркера рака щитовидной железы. Как URA.RU сообщил один из авторов открытия Сергей Лукьянов, Челябинск и сибирский город стали пока единственными в РФ, где можно сдать анализы, повысив их эффективность с 8% до 100%. «Еще до недавнего времени для того, чтобы обнаружить рак щитовидной железы, применялся онкомаркер кальцитонин. К сожалению, этот анализ позволял диагностировать менее 2% рака. Мы в Челябинске совместно с учеными из Новосибирска обнаружили новый маркер медуллярного рака микроРНК-375. Коллеги из Эндокринологического научного центра России (ЭНЦ) подтвердили его наивысшую точность в 100%», — рассказал URA.RU Лукьянов. Один из авторов открытия является доцентом кафедры общей хирургии Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ). Исследование велось группой ученых, в которую также вошли представители Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН. Лукьянов уточнил, что кальцитонин назначается пациентам с узлами щитовидной железы. Маркер может выявить только очень редкую форму — медуллярный рак, которая как раз таки встречается менее чем в двух процентах случаев. Другой проблемой кальцитонина является низкая прогностическая ценность: менее 8%. То есть если у пациента повышен кальцитонин, то в 92% случаев он ошибется. Кальцитонин в ходе анализа будет повышен, хотя рак отсутствует. «Сегодня около половины операций с заболеваниями щитовидной железы делается с подозрением на рак. С новым маркером излишнего хирургического вмешательства можно будет избежать», — пояснил Лукьянов. Сделав открытие, российские ученые опубликовали о нем статью в швейцарском журнале, который имеет наивысший научный рейтинг Q1. Такие издания обычно принимают для публикации лишь 10% присланных статей. Россияне добились, что публикация будет находиться в общем доступе. В обычных случаях ознакомиться со статьями швейцарцев стоит денег. В конце мая способ дооперационной диагностики медуллярного рака щитовидной железы получил российский патент. Челябинские пациенты уже воспользовались новой возможностью, чтобы сделать более точные анализы. Публикацию об открытии россиян сделал научный журнал в Швейцарии Скрин: статья из журнала Biomedicines Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученые из Челябинска и Новосибирска сделали совместное открытие нового маркера рака щитовидной железы. Как URA.RU сообщил один из авторов открытия Сергей Лукьянов, Челябинск и сибирский город стали пока единственными в РФ, где можно сдать анализы, повысив их эффективность с 8% до 100%. «Еще до недавнего времени для того, чтобы обнаружить рак щитовидной железы, применялся онкомаркер кальцитонин. К сожалению, этот анализ позволял диагностировать менее 2% рака. Мы в Челябинске совместно с учеными из Новосибирска обнаружили новый маркер медуллярного рака микроРНК-375. Коллеги из Эндокринологического научного центра России (ЭНЦ) подтвердили его наивысшую точность в 100%», — рассказал URA.RU Лукьянов. Один из авторов открытия является доцентом кафедры общей хирургии Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ). Исследование велось группой ученых, в которую также вошли представители Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН. Лукьянов уточнил, что кальцитонин назначается пациентам с узлами щитовидной железы. Маркер может выявить только очень редкую форму — медуллярный рак, которая как раз таки встречается менее чем в двух процентах случаев. Другой проблемой кальцитонина является низкая прогностическая ценность: менее 8%. То есть если у пациента повышен кальцитонин, то в 92% случаев он ошибется. Кальцитонин в ходе анализа будет повышен, хотя рак отсутствует. «Сегодня около половины операций с заболеваниями щитовидной железы делается с подозрением на рак. С новым маркером излишнего хирургического вмешательства можно будет избежать», — пояснил Лукьянов. Сделав открытие, российские ученые опубликовали о нем статью в швейцарском журнале, который имеет наивысший научный рейтинг Q1. Такие издания обычно принимают для публикации лишь 10% присланных статей. Россияне добились, что публикация будет находиться в общем доступе. В обычных случаях ознакомиться со статьями швейцарцев стоит денег. В конце мая способ дооперационной диагностики медуллярного рака щитовидной железы получил российский патент. Челябинские пациенты уже воспользовались новой возможностью, чтобы сделать более точные анализы.