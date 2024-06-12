Экс-заместитель Патрушева получил высокую должность в администрации президента

12 июня 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Указ о назначении Вахрукова подписан президентом Путиным (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший заместитель экс-секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева Сергей Вахруков назначен начальником управления президента РФ по вопросам национальной морской политики. Указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован 12 июня на портале правовой информации. «Назначить Вахрукова Сергея Алексеевича начальником управления президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе , подписанном Путиным. Постановление размещено 12 июня на портале правовой информации. Сергей Вахруков с 2000 по 2007 годы был заместителем полпреда президента в Уральском федеральном округе Петра Латышева, потом в течение пяти лет занимал пост губернатора Ярославской области. В июне 2018 года стал одним из заместителей на тот момент секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, получив высокую должность в конституционном совещательном органе при президенте РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель экс-секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева Сергей Вахруков назначен начальником управления президента РФ по вопросам национальной морской политики. Указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован 12 июня на портале правовой информации. «Назначить Вахрукова Сергея Алексеевича начальником управления президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе, подписанном Путиным. Постановление размещено 12 июня на портале правовой информации. Сергей Вахруков с 2000 по 2007 годы был заместителем полпреда президента в Уральском федеральном округе Петра Латышева, потом в течение пяти лет занимал пост губернатора Ярославской области. В июне 2018 года стал одним из заместителей на тот момент секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, получив высокую должность в конституционном совещательном органе при президенте РФ.