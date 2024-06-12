Политика Выборы Политолог Минченко рассказал, как приход Харичева на новую должность повлияет на выборы Минченко: переход Харичева на новую должность не повлияет на выборы в России 12 июня 2024 в 13:36 Размер текста - 17 + . Фото: Роман Наумов © URA.RU Российский глава Владимир Путин подписал указ об утверждении новой структуры управления администрации. Согласно новому указу, Александр Харичев, который ранее занимал должность управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета теперь будет руководить управлением мониторинга и аналитики социальных процессов. В разговоре с URA.RU политолог Евгений Минченко рассказал, что новые изменения носят чисто технический характер. Харченко продолжит заниматься курированием выборов в России. «Это не перестановки, чисто техническая история. Давайте так, управление Госсовета ранее по факту занималось выборами. Поэтому сейчас, по сути, управление, куда пришел Харичев, переименовали под тот функционал, который и был раньше», — подчеркнул Минченко в разговоре с корреспондентом агентства. Он также рассказал, что новые перестановки не особо связаны с секретарем Государственного совета РФ Алексеем Дюминым. Тот просто будет заниматься Госсоветом, в то время как Харичев — продолжит курировать выборы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский глава Владимир Путин подписал указ об утверждении новой структуры управления администрации. Согласно новому указу, Александр Харичев, который ранее занимал должность управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета теперь будет руководить управлением мониторинга и аналитики социальных процессов. В разговоре с URA.RU политолог Евгений Минченко рассказал, что новые изменения носят чисто технический характер. Харченко продолжит заниматься курированием выборов в России. «Это не перестановки, чисто техническая история. Давайте так, управление Госсовета ранее по факту занималось выборами. Поэтому сейчас, по сути, управление, куда пришел Харичев, переименовали под тот функционал, который и был раньше», — подчеркнул Минченко в разговоре с корреспондентом агентства. Он также рассказал, что новые перестановки не особо связаны с секретарем Государственного совета РФ Алексеем Дюминым. Тот просто будет заниматься Госсоветом, в то время как Харичев — продолжит курировать выборы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям