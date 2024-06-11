Сдавшая гендиректора ЧЭМК сутенерша на суде рыдала и просила не отрывать от сына

Сутенерша Дарья Ф., которая предоставляла детей для интимных утех гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, а потом указала правоохранительным органам на него, на суде рыдала и просила не разлучать с пятилетним сыном. Об этом URA.RU сообщил источник в судебной системе.
«Она рыдала, просила не разлучать ее с пятилетним сыном. Обещала исправиться», — сообщил источник. 12 июня Центральный районный суд оправил задержанную в СИЗО на два месяца.
Сейчас на банковском счету девушки хранится около 1,5 миллиона рублей. Сама она долго жила в Иваново. В Челябинск переехала ради любви, уточнил источник. Сюда ее позвала подруга, которая сама долго состояла в интимных отношениях с Ходоровским. Но потом нашла себе парня и переехала. Подруга предложила Дарье Ф. перебраться в Челябинск на работу к Ходоровскому, что та и сделала.
Центральный районный суд 12 июня оправил в СИЗО на два месяца гендиректора ЧЭМК Ходоровского. Мужчину подозревают в интимной связи с детьми. Подробности дела о задержании гендиректора ЧЭМК в сюжете URA.RU.
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