Сдавшая гендиректора ЧЭМК сутенерша на суде рыдала и просила не отрывать от сына

12 июня 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

На суде сутенерша пообещала исправиться, сообщил источник Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело в отношении гендиректора ЧЭМК Ходоровского Сутенерша Дарья Ф., которая предоставляла детей для интимных утех гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, а потом указала правоохранительным органам на него, на суде рыдала и просила не разлучать с пятилетним сыном. Об этом URA.RU сообщил источник в судебной системе. «Она рыдала, просила не разлучать ее с пятилетним сыном. Обещала исправиться», — сообщил источник. 12 июня Центральный районный суд оправил задержанную в СИЗО на два месяца. Сейчас на банковском счету девушки хранится около 1,5 миллиона рублей. Сама она долго жила в Иваново. В Челябинск переехала ради любви, уточнил источник. Сюда ее позвала подруга, которая сама долго состояла в интимных отношениях с Ходоровским. Но потом нашла себе парня и переехала. Подруга предложила Дарье Ф. перебраться в Челябинск на работу к Ходоровскому, что та и сделала. Центральный районный суд 12 июня оправил в СИЗО на два месяца гендиректора ЧЭМК Ходоровского. Мужчину подозревают в интимной связи с детьми. Подробности дела о задержании гендиректора ЧЭМК в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сутенерша Дарья Ф., которая предоставляла детей для интимных утех гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, а потом указала правоохранительным органам на него, на суде рыдала и просила не разлучать с пятилетним сыном. Об этом URA.RU сообщил источник в судебной системе. «Она рыдала, просила не разлучать ее с пятилетним сыном. Обещала исправиться», — сообщил источник. 12 июня Центральный районный суд оправил задержанную в СИЗО на два месяца. Сейчас на банковском счету девушки хранится около 1,5 миллиона рублей. Сама она долго жила в Иваново. В Челябинск переехала ради любви, уточнил источник. Сюда ее позвала подруга, которая сама долго состояла в интимных отношениях с Ходоровским. Но потом нашла себе парня и переехала. Подруга предложила Дарье Ф. перебраться в Челябинск на работу к Ходоровскому, что та и сделала. Центральный районный суд 12 июня оправил в СИЗО на два месяца гендиректора ЧЭМК Ходоровского. Мужчину подозревают в интимной связи с детьми. Подробности дела о задержании гендиректора ЧЭМК в сюжете URA.RU.