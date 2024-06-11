11 июня 2024

Сдавшая гендиректора ЧЭМК сутенерша на суде рыдала и просила не отрывать от сына

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, уголовное дело, судебное заседание, суд, клетка
На суде сутенерша пообещала исправиться, сообщил источник Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело в отношении гендиректора ЧЭМК Ходоровского

Сутенерша Дарья Ф., которая предоставляла детей для интимных утех гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, а потом указала правоохранительным органам на него, на суде рыдала и просила не разлучать с пятилетним сыном. Об этом URA.RU сообщил источник в судебной системе.

«Она рыдала, просила не разлучать ее с пятилетним сыном. Обещала исправиться», — сообщил источник. 12 июня Центральный районный суд оправил задержанную в СИЗО на два месяца.

Сейчас на банковском счету девушки хранится около 1,5 миллиона рублей. Сама она долго жила в Иваново. В Челябинск переехала ради любви, уточнил источник. Сюда ее позвала подруга, которая сама долго состояла в интимных отношениях с Ходоровским. Но потом нашла себе парня и переехала. Подруга предложила Дарье Ф. перебраться в Челябинск на работу к Ходоровскому, что та и сделала.

Центральный районный суд 12 июня оправил в СИЗО на два месяца гендиректора ЧЭМК Ходоровского. Мужчину подозревают в интимной связи с детьми. Подробности дела о задержании гендиректора ЧЭМК в сюжете URA.RU.

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Сутенерша Дарья Ф., которая предоставляла детей для интимных утех гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, а потом указала правоохранительным органам на него, на суде рыдала и просила не разлучать с пятилетним сыном. Об этом URA.RU сообщил источник в судебной системе. «Она рыдала, просила не разлучать ее с пятилетним сыном. Обещала исправиться», — сообщил источник. 12 июня Центральный районный суд оправил задержанную в СИЗО на два месяца. Сейчас на банковском счету девушки хранится около 1,5 миллиона рублей. Сама она долго жила в Иваново. В Челябинск переехала ради любви, уточнил источник. Сюда ее позвала подруга, которая сама долго состояла в интимных отношениях с Ходоровским. Но потом нашла себе парня и переехала. Подруга предложила Дарье Ф. перебраться в Челябинск на работу к Ходоровскому, что та и сделала. Центральный районный суд 12 июня оправил в СИЗО на два месяца гендиректора ЧЭМК Ходоровского. Мужчину подозревают в интимной связи с детьми. Подробности дела о задержании гендиректора ЧЭМК в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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