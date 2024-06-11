11 июня 2024

Челябинскую сутенершу, предоставлявшую гендиректору ЧЭМК детей, закрыли в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган, сизо, разбой, полиция, наряд полиции
Сутенершу отправили в СИЗО до 10 августа (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело в отношении гендиректора ЧЭМК Ходоровского

Сутенершу Дарью Филичкину, которая предоставляла детей для интимных утех гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение 12 июня принял Центральный райсуд Челябинска.

«Суд постановил избрать Филичкиной меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. То есть до 10 августа», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В этот же день суд избрал меру Ходоровскому. Топ-менеджера также отправили в СИЗО на два месяца.

Ходоровский был задержан в своем коттедже. По предварительным данным, силовикам пришлось буквально выламывать двери жилья. Ходоровского обвинили в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних. В его телефоне нашли доказательства преступления — порнографические материалы. Топ-менеджеру грозит срок в колонии.

На топ-менеджера удалось выйти после задержания сутенерши, которая предоставляла ему детей в качестве проституток по всей России. Она и указала на Ходоровского. Подробности дела — в сюжете на URA.RU.

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Сутенершу Дарью Филичкину, которая предоставляла детей для интимных утех гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение 12 июня принял Центральный райсуд Челябинска. «Суд постановил избрать Филичкиной меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. То есть до 10 августа», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В этот же день суд избрал меру Ходоровскому. Топ-менеджера также отправили в СИЗО на два месяца. Ходоровский был задержан в своем коттедже. По предварительным данным, силовикам пришлось буквально выламывать двери жилья. Ходоровского обвинили в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних. В его телефоне нашли доказательства преступления — порнографические материалы. Топ-менеджеру грозит срок в колонии. На топ-менеджера удалось выйти после задержания сутенерши, которая предоставляла ему детей в качестве проституток по всей России. Она и указала на Ходоровского. Подробности дела — в сюжете на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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