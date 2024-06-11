Челябинскую сутенершу, предоставлявшую гендиректору ЧЭМК детей, закрыли в СИЗО

12 июня 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Сутенершу отправили в СИЗО до 10 августа (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело в отношении гендиректора ЧЭМК Ходоровского Сутенершу Дарью Филичкину, которая предоставляла детей для интимных утех гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение 12 июня принял Центральный райсуд Челябинска. «Суд постановил избрать Филичкиной меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. То есть до 10 августа», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В этот же день суд избрал меру Ходоровскому. Топ-менеджера также отправили в СИЗО на два месяца. Ходоровский был задержан в своем коттедже. По предварительным данным, силовикам пришлось буквально выламывать двери жилья. Ходоровского обвинили в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних. В его телефоне нашли доказательства преступления — порнографические материалы. Топ-менеджеру грозит срок в колонии. На топ-менеджера удалось выйти после задержания сутенерши, которая предоставляла ему детей в качестве проституток по всей России. Она и указала на Ходоровского. Подробности дела — в сюжете на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сутенершу Дарью Филичкину, которая предоставляла детей для интимных утех гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение 12 июня принял Центральный райсуд Челябинска. «Суд постановил избрать Филичкиной меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. То есть до 10 августа», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В этот же день суд избрал меру Ходоровскому. Топ-менеджера также отправили в СИЗО на два месяца. Ходоровский был задержан в своем коттедже. По предварительным данным, силовикам пришлось буквально выламывать двери жилья. Ходоровского обвинили в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних. В его телефоне нашли доказательства преступления — порнографические материалы. Топ-менеджеру грозит срок в колонии. На топ-менеджера удалось выйти после задержания сутенерши, которая предоставляла ему детей в качестве проституток по всей России. Она и указала на Ходоровского. Подробности дела — в сюжете на URA.RU.