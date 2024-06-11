11 июня 2024

Свердловские власти выкрутились, чтобы сохранить любимую традицию екатеринбуржцев. Фото, видео

Тысячи екатеринбуржцев в День России вышли в центр города, чтобы спеть
© Служба новостей «URA.RU»
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Общегородской праздник «Хором славим Россию и город». Екатеринбург
В Историческом сквере состоялась акция «Хором славим Россию и город» Фото:

В Екатеринбурге состоялась традиционная акция в честь Дня России — выступление большого сводного хора в Историческом сквере. По данным URA.RU, из-за повышенных антитеррористических требований мероприятие, которое проводится уже десятый год, было под вопросом.

«Всерьез рассматривался вопрос о том, чтобы отказаться от хора. Но в итоге его удалось сохранить, усилив меры безопасности», — поделился источник, близкий к оргкомитету. Как ранее сообщало агентство, из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в ряде регионов усилили антитеррористическую защищенность. Так, свердловский губернатор Евгений Куйвашев запретил увеселительные мероприятия на площадках, не соответствующих требованиям силовиков и МЧС.

Впервые акция «Хором славим Россию и город» прошла в Екатеринбурге в 2014-м, и с тех пор проводилась ежегодно. Помимо хора, куда вошли не только профессиональные коллективы, но и любители из школьных, вузовских, ветеранских и других общественных организаций, пели и сами горожане. Для них на ступенях сквера установили большой медиа экран, на котором транслировали тексты песен, а также раздали буклеты.

В этом году репертуар был навеян темами Года семьи и 90-летнего юбилея Свердловской области. Начали с гимна России, затем перешли к песне Shaman «Моя Россия». После спели «Позови меня тихо по имени», «На уральских просторах», «Белым снегом», «Песню о Свердловске», «До свиданья, Москва», заканчивали песней «Мы желаем счастья вам». Всего — 17 композиций.

Зрители постарше подпевали с удовольствием, не заглядывая в буклеты со словами песен. Более юные участники акции признавались: «Кроме гимна ничего не знаем», и уходили. Как ранее сообщало URA.RU, в День России екатеринбуржцам приготовили насыщенную программу — помимо караоке на Плотинке, это концерт любимой певицы ЧВК «Вагнер», общение с блогерами, оригинальная постановка о цирюльнике Фигаро, который стал менеджером, и многое другое. Все самое интересное — в подборке URA.RU.

Хор «Славим Россию и город». Екатеринбург
Фото:
Хор «Славим Россию и город». Екатеринбург
Фото:

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В Екатеринбурге состоялась традиционная акция в честь Дня России — выступление большого сводного хора в Историческом сквере. По данным URA.RU, из-за повышенных антитеррористических требований мероприятие, которое проводится уже десятый год, было под вопросом. «Всерьез рассматривался вопрос о том, чтобы отказаться от хора. Но в итоге его удалось сохранить, усилив меры безопасности», — поделился источник, близкий к оргкомитету. Как ранее сообщало агентство, из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в ряде регионов усилили антитеррористическую защищенность. Так, свердловский губернатор Евгений Куйвашев запретил увеселительные мероприятия на площадках, не соответствующих требованиям силовиков и МЧС. Впервые акция «Хором славим Россию и город» прошла в Екатеринбурге в 2014-м, и с тех пор проводилась ежегодно. Помимо хора, куда вошли не только профессиональные коллективы, но и любители из школьных, вузовских, ветеранских и других общественных организаций, пели и сами горожане. Для них на ступенях сквера установили большой медиа экран, на котором транслировали тексты песен, а также раздали буклеты. В этом году репертуар был навеян темами Года семьи и 90-летнего юбилея Свердловской области. Начали с гимна России, затем перешли к песне Shaman «Моя Россия». После спели «Позови меня тихо по имени», «На уральских просторах», «Белым снегом», «Песню о Свердловске», «До свиданья, Москва», заканчивали песней «Мы желаем счастья вам». Всего — 17 композиций. Зрители постарше подпевали с удовольствием, не заглядывая в буклеты со словами песен. Более юные участники акции признавались: «Кроме гимна ничего не знаем», и уходили. Как ранее сообщало URA.RU, в День России екатеринбуржцам приготовили насыщенную программу — помимо караоке на Плотинке, это концерт любимой певицы ЧВК «Вагнер», общение с блогерами, оригинальная постановка о цирюльнике Фигаро, который стал менеджером, и многое другое. Все самое интересное — в подборке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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