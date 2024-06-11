Общество Тысячи екатеринбуржцев вышли праздновать День России в адскую жару: яркие фото Тысячи екатеринбуржцев вышли праздновать День России в адскую жару 12 июня 2024 в 15:59 Размер текста - 17 + День России в Екатеринбурге отмечается на нескольких площадках Фото: Илья Московец © URA.RU В парке Маяковского и Историческом сквере Екатеринбурга собрались тысячи горожан, чтобы отпраздновать День России, несмотря на 31-градусную жару. На первой локации выступают блогеры и музыканты, среди которых популярная группа Filatov & Karas, а в сквере состоялась ежегодная акция «Хором славим Россию и город». В материале URA.RU публикует яркие снимки с мест празднования. Фестиваль «Блогеры России» в парке Маяковского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В фан-зоне парка собрались блогеры и музыканты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На мероприятие приехала группа Filatov & Karas Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Горожане пришли на фестиваль, несмотря на аномальную жару Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Традиционная акция «Хором славим Россию и город» Фото: Илья Московец © URA.RU Послушать хор пришли тысячи жителей Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU Люди укрываются зонтами от палящего солнца Фото: Илья Московец © URA.RU Репертуар был навеян темами Года семьи и 90-летнего юбилея Свердловской области Фото: Илья Московец © URA.RU В Историческом сквере исполнили 17 композиций Фото: Илья Московец © URA.RU Во многие музеи города 12 июня можно попасть бесплатно Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В парке Маяковского и Историческом сквере Екатеринбурга собрались тысячи горожан, чтобы отпраздновать День России, несмотря на 31-градусную жару. На первой локации выступают блогеры и музыканты, среди которых популярная группа Filatov & Karas, а в сквере состоялась ежегодная акция «Хором славим Россию и город». В материале URA.RU публикует яркие снимки с мест празднования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям