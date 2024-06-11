11 июня 2024

Тысячи екатеринбуржцев вышли праздновать День России в адскую жару: яркие фото

Тысячи екатеринбуржцев вышли праздновать День России в адскую жару
© Служба новостей «URA.RU»
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Общегородской праздник «Хором славим Россию и город». Екатеринбург
День России в Екатеринбурге отмечается на нескольких площадках Фото:

В парке Маяковского и Историческом сквере Екатеринбурга собрались тысячи горожан, чтобы отпраздновать День России, несмотря на 31-градусную жару. На первой локации выступают блогеры и музыканты, среди которых популярная группа Filatov & Karas, а в сквере состоялась ежегодная акция «Хором славим Россию и город». В материале URA.RU публикует яркие снимки с мест празднования.

Фестиваль «Блогеры России» в парке Маяковского
Фестиваль «Блогеры России» в парке Маяковского
Фото:
В фан-зоне парка собрались блогеры и музыканты
В фан-зоне парка собрались блогеры и музыканты
Фото:
На мероприятие приехала группа Filatov & Karas
На мероприятие приехала группа Filatov & Karas
Фото:
Горожане пришли на фестиваль, несмотря на аномальную жару
Горожане пришли на фестиваль, несмотря на аномальную жару
Фото:
Хор «Славим Россию и город». Екатеринбург
Традиционная акция «Хором славим Россию и город»
Фото:
Хор «Славим Россию и город». Екатеринбург
Послушать хор пришли тысячи жителей Екатеринбурга
Фото:
Хор «Славим Россию и город». Екатеринбург
Люди укрываются зонтами от палящего солнца
Фото:
Хор «Славим Россию и город». Екатеринбург
Репертуар был навеян темами Года семьи и 90-летнего юбилея Свердловской области
Фото:
Хор «Славим Россию и город». Екатеринбург
В Историческом сквере исполнили 17 композиций
Фото:
Хор «Славим Россию и город». Екатеринбург
Во многие музеи города 12 июня можно попасть бесплатно
Фото:

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В парке Маяковского и Историческом сквере Екатеринбурга собрались тысячи горожан, чтобы отпраздновать День России, несмотря на 31-градусную жару. На первой локации выступают блогеры и музыканты, среди которых популярная группа Filatov & Karas, а в сквере состоялась ежегодная акция «Хором славим Россию и город». В материале URA.RU публикует яркие снимки с мест празднования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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