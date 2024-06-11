Тысячи екатеринбуржцев вышли праздновать День России в адскую жару: яркие фото

День России в Екатеринбурге отмечается на нескольких площадках
В парке Маяковского и Историческом сквере Екатеринбурга собрались тысячи горожан, чтобы отпраздновать День России, несмотря на 31-градусную жару. На первой локации выступают блогеры и музыканты, среди которых популярная группа Filatov & Karas, а в сквере состоялась ежегодная акция «Хором славим Россию и город». В материале URA.RU публикует яркие снимки с мест празднования.
Фестиваль «Блогеры России» в парке Маяковского
В фан-зоне парка собрались блогеры и музыканты
На мероприятие приехала группа Filatov & Karas
Горожане пришли на фестиваль, несмотря на аномальную жару
Традиционная акция «Хором славим Россию и город»
Послушать хор пришли тысячи жителей Екатеринбурга
Люди укрываются зонтами от палящего солнца
Репертуар был навеян темами Года семьи и 90-летнего юбилея Свердловской области
В Историческом сквере исполнили 17 композиций
Во многие музеи города 12 июня можно попасть бесплатно
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