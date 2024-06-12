Путин рассказал о своей встрече с командирами подразделений на СВО. Видео

Путин: встреча с командирами подразделений произвела хорошее впечатление

12 июня 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

В российских силах выросла замечательная плеяда командиров, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин рассказал, что встречался с командирами подразделений СВО. Он отметил, что у него остались положительные впечатления. «Встречался со всеми командующими наших группировок, на меня это произвело очень хорошее, позитивное впечатление <…> Чувство надежды возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса», — сказал Путин в ходе неформальной встречи с героями труда, видео с его участием опубликовал telegram-канал «Смотри». Он добавил, что в российских силах выросла замечательная плеяда командиров. 12 июня отмечается День России. Путин традиционно в Кремле провел церемонию вручения госпремий в области науки и технологий. О том, кто и за что получил госнаграду — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что встречался с командирами подразделений СВО. Он отметил, что у него остались положительные впечатления. «Встречался со всеми командующими наших группировок, на меня это произвело очень хорошее, позитивное впечатление <…> Чувство надежды возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса», — сказал Путин в ходе неформальной встречи с героями труда, видео с его участием опубликовал telegram-канал «Смотри». Он добавил, что в российских силах выросла замечательная плеяда командиров. 12 июня отмечается День России. Путин традиционно в Кремле провел церемонию вручения госпремий в области науки и технологий. О том, кто и за что получил госнаграду — в материале URA.RU.