Президент РФ Владимир Путин рассказал, что встречался с командирами подразделений СВО. Он отметил, что у него остались положительные впечатления.
«Встречался со всеми командующими наших группировок, на меня это произвело очень хорошее, позитивное впечатление <…> Чувство надежды возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса», — сказал Путин в ходе неформальной встречи с героями труда, видео с его участием опубликовал telegram-канал «Смотри». Он добавил, что в российских силах выросла замечательная плеяда командиров.
12 июня отмечается День России. Путин традиционно в Кремле провел церемонию вручения госпремий в области науки и технологий. О том, кто и за что получил госнаграду — в материале URA.RU.
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