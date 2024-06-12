Путин рассказал о своей встрече с командирами подразделений на СВО. Видео

Путин: встреча с командирами подразделений произвела хорошее впечатление
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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
В российских силах выросла замечательная плеяда командиров, заявил Владимир Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что встречался с командирами подразделений СВО. Он отметил, что у него остались положительные впечатления.

«Встречался со всеми командующими наших группировок, на меня это произвело очень хорошее, позитивное впечатление <…> Чувство надежды возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса», — сказал Путин в ходе неформальной встречи с героями труда, видео с его участием опубликовал telegram-канал «Смотри». Он добавил, что в российских силах выросла замечательная плеяда командиров.

12 июня отмечается День России. Путин традиционно в Кремле провел церемонию вручения госпремий в области науки и технологий. О том, кто и за что получил госнаграду — в материале URA.RU.

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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что встречался с командирами подразделений СВО. Он отметил, что у него остались положительные впечатления. «Встречался со всеми командующими наших группировок, на меня это произвело очень хорошее, позитивное впечатление <…> Чувство надежды возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса», — сказал Путин в ходе неформальной встречи с героями труда, видео с его участием опубликовал telegram-канал «Смотри». Он добавил, что в российских силах выросла замечательная плеяда командиров. 12 июня отмечается День России. Путин традиционно в Кремле провел церемонию вручения госпремий в области науки и технологий. О том, кто и за что получил госнаграду — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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