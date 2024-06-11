Момент задержания Дарьи Ф., которая предоставляла детей для интима генеральному директору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, попал на установленные в подъезде камеры. Видео есть в распоряжении URA.RU.
На видео показано, как трое представителей правоохранительных органов заводят девушку в лифт. С собой у нее нет никаких вещей и даже дамской сумки. Девушка уезжает из дома в майке и шортах. Возле подъезда все останавливаются, Дарья Ф. просит у одного из полицейских сигарету.
Центральный районный суд Челябинска 12 июня отправил Дарью Ф. в СИЗО на два месяца. Девушка призналась, что предоставляла детей для секса Ходоровскому. На суде она расплакалась и просила не разлучать с сыном.
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