11 июня 2024

Момент задержания сутенерши Ходоровского в Челябинске попал на камеры. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Наркоманы в подъездах. Сургут, лифт, ведется видеонаблюдение, камера видеонаблюдения
Задержание Дарьи Ф. попало на камеры Фото:
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Уголовное дело в отношении гендиректора ЧЭМК Ходоровского

Момент задержания Дарьи Ф., которая предоставляла детей для интима генеральному директору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, попал на установленные в подъезде камеры. Видео есть в распоряжении URA.RU.

На видео показано, как трое представителей правоохранительных органов заводят девушку в лифт. С собой у нее нет никаких вещей и даже дамской сумки. Девушка уезжает из дома в майке и шортах. Возле подъезда все останавливаются, Дарья Ф. просит у одного из полицейских сигарету.

Центральный районный суд Челябинска 12 июня отправил Дарью Ф. в СИЗО на два месяца. Девушка призналась, что предоставляла детей для секса Ходоровскому. На суде она расплакалась и просила не разлучать с сыном.

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Момент задержания Дарьи Ф., которая предоставляла детей для интима генеральному директору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, попал на установленные в подъезде камеры. Видео есть в распоряжении URA.RU. На видео показано, как трое представителей правоохранительных органов заводят девушку в лифт. С собой у нее нет никаких вещей и даже дамской сумки. Девушка уезжает из дома в майке и шортах. Возле подъезда все останавливаются, Дарья Ф. просит у одного из полицейских сигарету. Центральный районный суд Челябинска 12 июня отправил Дарью Ф. в СИЗО на два месяца. Девушка призналась, что предоставляла детей для секса Ходоровскому. На суде она расплакалась и просила не разлучать с сыном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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