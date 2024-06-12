Песков ответил, почему Путин не принял решение о начальниках двух управлений в АП

Кремль: решения о главах двух новых управлений в АП последуют
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков ответил, почему еще нет начальников двух управлений в АП Фото:

Решения президента России Владимира Путина по начальникам экспертного управления и управления гуманитарной политики в администрации президента скоро будут. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Решения Путина по начальникам управлений — экспертного и гуманитарной политики — последуют», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент ТАСС.

Ранее Путин подписал Указ о новой структуре администрации президента. Все опубликованные назначения — в материале URA.RU.

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Решения президента России Владимира Путина по начальникам экспертного управления и управления гуманитарной политики в администрации президента скоро будут. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Решения Путина по начальникам управлений — экспертного и гуманитарной политики — последуют», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент ТАСС. Ранее Путин подписал Указ о новой структуре администрации президента. Все опубликованные назначения — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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