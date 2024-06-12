Песков ответил, почему Путин не принял решение о начальниках двух управлений в АП

Песков ответил, почему еще нет начальников двух управлений в АП
Решения президента России Владимира Путина по начальникам экспертного управления и управления гуманитарной политики в администрации президента скоро будут. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Решения Путина по начальникам управлений — экспертного и гуманитарной политики — последуют», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент ТАСС.
Ранее Путин подписал Указ о новой структуре администрации президента. Все опубликованные назначения — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.