Мосбиржа заявила, что с 13 июня не будет проводить торги доллара и евро. После этого заявления ряд банков значительно увеличили стоимость американской валюты по отношению к рублю.
Из сайта Мосбиржи следует, что, например, «Норвик Банк» увеличил цены на доллар до 200 рублей за доллар. Причем обновление стоимости валюты произошло буквально несколько минут назад, а именно — в 19:15 (по мск).
Ближе к 18:00 (по Москве) Мосбиржа объявила, что прекращает торговлю доллара и евро. Центробанк поспешил успокоить россиян, что их деньги в соответствующих валютах не пострадают. В Банке России посоветовали гражданам РФ продолжать обменивать валюту через российские банки.
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