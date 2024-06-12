Банки резко взвинтили цены на доллар после заявления Мосбиржи. Скрин

Банки РФ резко увеличили стоимость доллара до 200 рублей за доллар
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Банки РФ резко увеличили стоимость доллара и евро по отношению к рублю
Банки РФ резко увеличили стоимость доллара и евро по отношению к рублю Фото:

Мосбиржа заявила, что с 13 июня не будет проводить торги доллара и евро. После этого заявления ряд банков значительно увеличили стоимость американской валюты по отношению к рублю. 

Из сайта Мосбиржи следует, что, например, «Норвик Банк» увеличил цены на доллар до 200 рублей за доллар. Причем обновление стоимости валюты произошло буквально несколько минут назад, а именно — в 19:15 (по мск). 

Ближе к 18:00 (по Москве) Мосбиржа объявила, что прекращает торговлю доллара и евро. Центробанк поспешил успокоить россиян, что их деньги в соответствующих валютах не пострадают. В Банке России посоветовали гражданам РФ продолжать обменивать валюту через российские банки.

Некоторые банки резко увеличили стоимость доллара
Некоторые банки резко увеличили стоимость доллара
Фото:

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Мосбиржа заявила, что с 13 июня не будет проводить торги доллара и евро. После этого заявления ряд банков значительно увеличили стоимость американской валюты по отношению к рублю.  Из сайта Мосбиржи следует, что, например, «Норвик Банк» увеличил цены на доллар до 200 рублей за доллар. Причем обновление стоимости валюты произошло буквально несколько минут назад, а именно — в 19:15 (по мск).  Ближе к 18:00 (по Москве) Мосбиржа объявила, что прекращает торговлю доллара и евро. Центробанк поспешил успокоить россиян, что их деньги в соответствующих валютах не пострадают. В Банке России посоветовали гражданам РФ продолжать обменивать валюту через российские банки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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