Появились фото с места жесткой посадки вертолета в Свердловской области

Под Первоуральском в Билимбае вертолет совершил жесткую посадку
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в селе Шайдуриха. Свердловская область, тушение пожара, военный вертолет
ЧП произошло 12 июня (архивное фото) Фото:
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Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

В поселке Билимбай (Свердловская область) 12 июня вертолет Robinzon R44 совершил жесткую посадку. Кадры с места ЧП опубликовала пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Силовики организовали проверку.

О том, что вертолет совершил жесткую посадку под Первоуральском, URA.RU сообщило ранее. Пострадали два человека — девушка и мужчина.

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В поселке Билимбай (Свердловская область) 12 июня вертолет Robinzon R44 совершил жесткую посадку. Кадры с места ЧП опубликовала пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Силовики организовали проверку. О том, что вертолет совершил жесткую посадку под Первоуральском, URA.RU сообщило ранее. Пострадали два человека — девушка и мужчина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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