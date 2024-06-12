Появились фото с места жесткой посадки вертолета в Свердловской области

ЧП произошло 12 июня (архивное фото)
В поселке Билимбай (Свердловская область) 12 июня вертолет Robinzon R44 совершил жесткую посадку. Кадры с места ЧП опубликовала пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Силовики организовали проверку.
О том, что вертолет совершил жесткую посадку под Первоуральском, URA.RU сообщило ранее. Пострадали два человека — девушка и мужчина.
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