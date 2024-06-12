Появились фото с места жесткой посадки вертолета в Свердловской области

Под Первоуральском в Билимбае вертолет совершил жесткую посадку

12 июня 2024 в 22:31 Размер текста - 17 +

В поселке Билимбай (Свердловская область) 12 июня вертолет Robinzon R44 совершил жесткую посадку. Кадры с места ЧП опубликовала пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Силовики организовали проверку. О том, что вертолет совершил жесткую посадку под Первоуральском, URA.RU сообщило ранее. Пострадали два человека — девушка и мужчина.