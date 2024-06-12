G7 одобрило Киеву 50 млрд долларов за счет замороженных активов РФ

13 июня 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Отправка денег Украине произойдет в течение 2024 года Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны большой семерки (G7) договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. Отправка запланирована на 2024 год. Об этом сообщили в Елисейском дворце. «Изначально это была инициатива США. Этот кредит предполагается погасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов», — заявили в Елисейском дворце в соцсети Х. Отмечено, что в ближайшее время специалисты займутся проработкой этого вопроса, чтобы гарантировать его соответствие закону. Ранее послы 27 стран Евросоюза смогли достичь соглашения по передаче активов России в пользу Киева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 1,5 млрд евро от доходов из замороженных активов РФ будут направлены на оборону и восстановление Украины. Это должно произойти в июле 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны большой семерки (G7) договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. Отправка запланирована на 2024 год. Об этом сообщили в Елисейском дворце. «Изначально это была инициатива США. Этот кредит предполагается погасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов», — заявили в Елисейском дворце в соцсети Х. Отмечено, что в ближайшее время специалисты займутся проработкой этого вопроса, чтобы гарантировать его соответствие закону. Ранее послы 27 стран Евросоюза смогли достичь соглашения по передаче активов России в пользу Киева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 1,5 млрд евро от доходов из замороженных активов РФ будут направлены на оборону и восстановление Украины. Это должно произойти в июле 2024 года.