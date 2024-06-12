12 июня 2024

G7 одобрило Киеву 50 млрд долларов за счет замороженных активов РФ

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Отправка денег Украине произойдет в течение 2024 года Фото:
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Страны большой семерки (G7) договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. Отправка запланирована на 2024 год. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

«Изначально это была инициатива США. Этот кредит предполагается погасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов», — заявили в Елисейском дворце в соцсети Х. Отмечено, что в ближайшее время специалисты займутся проработкой этого вопроса, чтобы гарантировать его соответствие закону.

Ранее послы 27 стран Евросоюза смогли достичь соглашения по передаче активов России в пользу Киева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 1,5 млрд евро от доходов из замороженных активов РФ будут направлены на оборону и восстановление Украины. Это должно произойти в июле 2024 года.

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Страны большой семерки (G7) договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. Отправка запланирована на 2024 год. Об этом сообщили в Елисейском дворце. «Изначально это была инициатива США. Этот кредит предполагается погасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов», — заявили в Елисейском дворце в соцсети Х. Отмечено, что в ближайшее время специалисты займутся проработкой этого вопроса, чтобы гарантировать его соответствие закону. Ранее послы 27 стран Евросоюза смогли достичь соглашения по передаче активов России в пользу Киева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 1,5 млрд евро от доходов из замороженных активов РФ будут направлены на оборону и восстановление Украины. Это должно произойти в июле 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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