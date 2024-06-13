«Не позорься»: Полину Гагарину подставил бывший муж на шоу «Контакты»

Певица Полина Гагарина на шоу «Контакты» позвонила бывшему мужу Дмитрию Исхакову, чтобы он помог решить математическую задачу. Однако он сказал, что не может этого сделать. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".
«Ну подумай, не позорься», — передает слова певицы "Вокруг ТВ". Бывший муж ответил ей, что готов опозориться ради телепередачи. Суть шоу состоит в том, что участники используют номера из своего телефона, чтобы знакомые помогали ответить на вопросы.
Исходя из правил шоу, Гагарина позвонила бывшему мужу, чтобы он помог в решении математической задачи. Она была уверена, что он знает ответ. Однако фотограф признался, что не может помочь.
Весной 2024 года Полина Гагарина заявила об окончании своей гастрольной деятельности. В это же время она сняла новый клип на песню «Родной». Поклонники творчества новый клип оценили по-разному. Одни похвалили клип, а другие негативно прокомментировали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.