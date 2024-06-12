В Перми на День города был побит температурный рекорд 1998 года

В прикамской столице 12 июня, когда отмечали День города и День Росси, был побит температурный рекорд, установленный в 1998 году. Об этом рассказали специалисты Пермского центра центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Как и ожидалось, 12 июня максимальная температура воздуха в Перми превзошла на 1,3 градуса установленный в 1998 году рекорд. Воздух прогрелся до 32,7 градуса», — написано в telegtam-канале центра.
Жара не помешала проведению праздника. Основная часть культурно-развлекательной программы для горожан и гостей Перми прошла на камской набережной и эспланаде. А завершилось торжество салютом.
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