12 июня 2024
11 июня 2024

В Перми на День города был побит температурный рекорд 1998 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Регион накрыло аномальной жарой
Регион накрыло аномальной жарой Фото:

В прикамской столице 12 июня, когда отмечали День города и День Росси, был побит температурный рекорд, установленный в 1998 году. Об этом рассказали специалисты Пермского центра центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Как и ожидалось, 12 июня максимальная температура воздуха в Перми превзошла на 1,3 градуса установленный в 1998 году рекорд. Воздух прогрелся до 32,7 градуса», — написано в telegtam-канале центра.

Жара не помешала проведению праздника. Основная часть культурно-развлекательной программы для горожан и гостей Перми прошла на камской набережной и эспланаде. А завершилось торжество салютом.

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В прикамской столице 12 июня, когда отмечали День города и День Росси, был побит температурный рекорд, установленный в 1998 году. Об этом рассказали специалисты Пермского центра центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Как и ожидалось, 12 июня максимальная температура воздуха в Перми превзошла на 1,3 градуса установленный в 1998 году рекорд. Воздух прогрелся до 32,7 градуса», — написано в telegtam-канале центра. Жара не помешала проведению праздника. Основная часть культурно-развлекательной программы для горожан и гостей Перми прошла на камской набережной и эспланаде. А завершилось торжество салютом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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