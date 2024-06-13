Турчак официально начал кампанию по борьбе за пост губернатора Республики Алтай

Врио губернатора Республики Алтай Андрей Турчак сдал документы на выдвижение в главы региона, его борьба за пост началась, сообщил сам Турчак.
«Документы на выдвижение в избирком сданы. Моя избирательная кампания официально стартовала», — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале. По его словам, в кампании будет участвовать команда «Единой России». Чтобы оперативно погрузиться в проблемы региона и создать оптимальную программу для его развития, Турчак планирует общаться с местными жителями.
Ранее Турчак заявил, что объединение Алтайского края и Республики Алтай невозможно. По его словам, такое правило закреплено в Конституции Республики. Турчак стал врио главы региона в начале лета. Его политическая карьера началась в 2007 году, когда он стал депутатом Псковского областного собрания от «Единой России». С партией он работает уже почти 20 лет.
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отмечал, что Турчак станет достойным главой Республики Алтай. Для этого у него есть все необходимые качества, передает МК.RU.
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