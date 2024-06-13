МВД: задержан открывший стрельбу возле монастыря Оптина пустынь

Полиция задержала стрелявшего около монастыря Оптина пустынь под Калугой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои калужские коллеги задержали подозреваемого в стрельбе на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь. Человек доставлен в отдел полиции», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что против стрелявшего возбуждено уголовное дело. Мотивы человека, которому 31 год, устанавливаются.
Стрельба произошла на трассе Козельск — Оптина пустынь. На подозреваемом был камуфляжный костюм. Он стал угрожать двум женщинам, одна из которых стала молиться, а вторая убегать. Ранение получил один человек. Подробности — в материале URA.RU.
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Полиция задержала стрелявшего около монастыря Оптина пустынь под Калугой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Мои калужские коллеги задержали подозреваемого в стрельбе на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь. Человек доставлен в отдел полиции», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что против стрелявшего возбуждено уголовное дело. Мотивы человека, которому 31 год, устанавливаются. Стрельба произошла на трассе Козельск — Оптина пустынь. На подозреваемом был камуфляжный костюм. Он стал угрожать двум женщинам, одна из которых стала молиться, а вторая убегать. Ранение получил один человек. Подробности — в материале URA.RU.