МВД: задержан открывший стрельбу возле монастыря Оптина пустынь

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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, полиция, судья, суд, судебный процесс
Человек, который открыл стрельбу возле монастыря под Калугой, задержан, сообщила Ирина Волк Фото:

Полиция задержала стрелявшего около монастыря Оптина пустынь под Калугой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои калужские коллеги задержали подозреваемого в стрельбе на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь. Человек доставлен в отдел полиции», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что против стрелявшего возбуждено уголовное дело. Мотивы человека, которому 31 год, устанавливаются.

Стрельба произошла на трассе Козельск — Оптина пустынь. На подозреваемом был камуфляжный костюм. Он стал угрожать двум женщинам, одна из которых стала молиться, а вторая убегать. Ранение получил один человек. Подробности — в материале URA.RU.

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Полиция задержала стрелявшего около монастыря Оптина пустынь под Калугой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Мои калужские коллеги задержали подозреваемого в стрельбе на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь. Человек доставлен в отдел полиции», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что против стрелявшего возбуждено уголовное дело. Мотивы человека, которому 31 год, устанавливаются. Стрельба произошла на трассе Козельск — Оптина пустынь. На подозреваемом был камуфляжный костюм. Он стал угрожать двум женщинам, одна из которых стала молиться, а вторая убегать. Ранение получил один человек. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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