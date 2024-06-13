На федеральных трассах УрФО ввели ограничения из-за аномальной жары

На федеральных трассах Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО «Уралуправтодор» вводится до 16 июня ограничение для грузовиков из-за жары. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения.
«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше 32 градусов) вводится временное ограничение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО», — следует из сообщения. Ограничения будут действовать с 10:00 до 22:00 с 13 по 16 июня.
Ранее МЧС предупреждало об аномальной жаре в Свердловской области 12-16 июня. По данным синоптиков, температура в отдельных районах региона поднимется до 36 градусов.
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