Baza: стрелявший возле Оптиной пустыни, предположительно, сбежал с СВО

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Около монастыря Оптина Пустынь стрелял военный, который, предположительно, самовольно покинул СВО Фото:

Военнослужащий, предположительно дезертировавший из зоны СВО, устроил стрельбу у монастыря Оптина Пустынь. В Калужской области был введен план «Сирена» для его поиска. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Стрельбу у монастыря Оптина Пустынь открыл военнослужащий, который, предположительно, самовольно покинул зону СВО», — сообщает telegram-канал Baza. Там же отметили, что поиски стрелявшего велись всю ночь.

Ранее под Калугой неизвестный устроил перестрелку в районе мужского монастыря Оптина. В результате стрельбы пострадала женщина. Происшествие зафиксировала камера регистратора, а стрелявший скрылся с места происшествия.

После его заметили в Козельске, но ему удалось сбежать от полиции. В ночь на 13 июня он пытался получить шприцы в местной больнице, но безуспешно. Нарушителя спокойствия задержали около 5 утра сотрудники Росгвардии без сопротивления. У него было обнаружено оружие и боеприпасы.

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Военнослужащий, предположительно дезертировавший из зоны СВО, устроил стрельбу у монастыря Оптина Пустынь. В Калужской области был введен план «Сирена» для его поиска. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Стрельбу у монастыря Оптина Пустынь открыл военнослужащий, который, предположительно, самовольно покинул зону СВО», — сообщает telegram-канал Baza. Там же отметили, что поиски стрелявшего велись всю ночь. Ранее под Калугой неизвестный устроил перестрелку в районе мужского монастыря Оптина. В результате стрельбы пострадала женщина. Происшествие зафиксировала камера регистратора, а стрелявший скрылся с места происшествия. После его заметили в Козельске, но ему удалось сбежать от полиции. В ночь на 13 июня он пытался получить шприцы в местной больнице, но безуспешно. Нарушителя спокойствия задержали около 5 утра сотрудники Росгвардии без сопротивления. У него было обнаружено оружие и боеприпасы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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