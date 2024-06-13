Baza: стрелявший возле Оптиной пустыни, предположительно, сбежал с СВО

13 июня 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Около монастыря Оптина Пустынь стрелял военный, который, предположительно, самовольно покинул СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военнослужащий, предположительно дезертировавший из зоны СВО, устроил стрельбу у монастыря Оптина Пустынь. В Калужской области был введен план «Сирена» для его поиска. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Стрельбу у монастыря Оптина Пустынь открыл военнослужащий, который, предположительно, самовольно покинул зону СВО», — сообщает telegram-канал Baza. Там же отметили, что поиски стрелявшего велись всю ночь. Ранее под Калугой неизвестный устроил перестрелку в районе мужского монастыря Оптина. В результате стрельбы пострадала женщина. Происшествие зафиксировала камера регистратора, а стрелявший скрылся с места происшествия. После его заметили в Козельске, но ему удалось сбежать от полиции. В ночь на 13 июня он пытался получить шприцы в местной больнице, но безуспешно. Нарушителя спокойствия задержали около 5 утра сотрудники Росгвардии без сопротивления. У него было обнаружено оружие и боеприпасы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащий, предположительно дезертировавший из зоны СВО, устроил стрельбу у монастыря Оптина Пустынь. В Калужской области был введен план «Сирена» для его поиска. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Стрельбу у монастыря Оптина Пустынь открыл военнослужащий, который, предположительно, самовольно покинул зону СВО», — сообщает telegram-канал Baza. Там же отметили, что поиски стрелявшего велись всю ночь. Ранее под Калугой неизвестный устроил перестрелку в районе мужского монастыря Оптина. В результате стрельбы пострадала женщина. Происшествие зафиксировала камера регистратора, а стрелявший скрылся с места происшествия. После его заметили в Козельске, но ему удалось сбежать от полиции. В ночь на 13 июня он пытался получить шприцы в местной больнице, но безуспешно. Нарушителя спокойствия задержали около 5 утра сотрудники Росгвардии без сопротивления. У него было обнаружено оружие и боеприпасы.