В ХМАО и ЯНАО задержаны члены террористической группировки Басаева

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Задержанные находятся под арестом
Задержанные находятся под арестом Фото:

Силовики задержали членов банды Басаева и Хаттаба из ХМАО и ЯНАО, участвовавших в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков. Информация об этом была опубликована в tg-канала Следственного управления.

«ГСУ СК России по СКФО расследуется уголовное дело по факту боевого столкновения 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики между выполнявшими боевую задачу военнослужащими Министерства обороны Российской Федерации и участниками незаконных вооруженных формирований, входившими в отряды Басаева и Хаттаба. В ходе следствия получены доказательства причастности жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — Югры Муртазали Алимгиреева и Алимхана Кадрашова к совершению указанных преступлений», — указано в посте.

Подозреваемые уже задержаны и находятся под стражей. Им вменяют участие в вооруженном мятеже, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. «В настоящее время с участием фигурантов проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление их роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе», — сказано в посте.

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Силовики задержали членов банды Басаева и Хаттаба из ХМАО и ЯНАО, участвовавших в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков. Информация об этом была опубликована в tg-канала Следственного управления. «ГСУ СК России по СКФО расследуется уголовное дело по факту боевого столкновения 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики между выполнявшими боевую задачу военнослужащими Министерства обороны Российской Федерации и участниками незаконных вооруженных формирований, входившими в отряды Басаева и Хаттаба. В ходе следствия получены доказательства причастности жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — Югры Муртазали Алимгиреева и Алимхана Кадрашова к совершению указанных преступлений», — указано в посте. Подозреваемые уже задержаны и находятся под стражей. Им вменяют участие в вооруженном мятеже, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. «В настоящее время с участием фигурантов проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление их роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе», — сказано в посте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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