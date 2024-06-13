В ХМАО и ЯНАО задержаны члены террористической группировки Басаева

Силовики задержали членов банды Басаева и Хаттаба из ХМАО и ЯНАО, участвовавших в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков. Информация об этом была опубликована в tg-канала Следственного управления.
«ГСУ СК России по СКФО расследуется уголовное дело по факту боевого столкновения 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики между выполнявшими боевую задачу военнослужащими Министерства обороны Российской Федерации и участниками незаконных вооруженных формирований, входившими в отряды Басаева и Хаттаба. В ходе следствия получены доказательства причастности жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — Югры Муртазали Алимгиреева и Алимхана Кадрашова к совершению указанных преступлений», — указано в посте.
Подозреваемые уже задержаны и находятся под стражей. Им вменяют участие в вооруженном мятеже, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. «В настоящее время с участием фигурантов проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление их роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе», — сказано в посте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.