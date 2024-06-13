Пашинян заявил, что не поедет в Белоруссию, пока там президент Лукашенко

Пашинян: ни один чиновник не посетит Белоруссию, пока Лукашенко — президент
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр, пашинян никол
Пашинян обиделся на Лукашенко и решил больше не ездить в Белоруссию Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался ехать в Белоруссию, пока президентом там остается Александр Лукашенко. Такое заявление прозвучало во время выступления в парламенте Армении. Политика не устроили заявления белорусского лидера в Азербайджане.

«Я заявляю, что никогда не посещу Белоруссию, пока президентом Белоруссии является Лукашенко. И заявляю, что ни одно должностное лицо не посетит Белоруссию», — заявил Пашинян. Он также подчеркнул, что изменения в отношениях с Белоруссией возможны только при условии если та решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии извиниться. Премьер-министр также упомянул, что будет вынужден обсуждать с Лукашенко вопросы в рамках ЕАЭС и СНГ.

Ранее Лукашенко заявил, что Армению штормит в публичных высказываниях и поступках. Президент Белоруссии посоветовал им озвучивать свои претензии за столом переговоров, а не «через вбросы» в СМИ.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался ехать в Белоруссию, пока президентом там остается Александр Лукашенко. Такое заявление прозвучало во время выступления в парламенте Армении. Политика не устроили заявления белорусского лидера в Азербайджане. «Я заявляю, что никогда не посещу Белоруссию, пока президентом Белоруссии является Лукашенко. И заявляю, что ни одно должностное лицо не посетит Белоруссию», — заявил Пашинян. Он также подчеркнул, что изменения в отношениях с Белоруссией возможны только при условии если та решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии извиниться. Премьер-министр также упомянул, что будет вынужден обсуждать с Лукашенко вопросы в рамках ЕАЭС и СНГ. Ранее Лукашенко заявил, что Армению штормит в публичных высказываниях и поступках. Президент Белоруссии посоветовал им озвучивать свои претензии за столом переговоров, а не «через вбросы» в СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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