Военный суд не отпустил из СИЗО генерала Шамарина, обвиняемого во взяточничестве

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Вадим Шамарин. Stock
Шамарина не отпустили из СИЗО под домашний арест Фото:

Генерала-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки, не отпустили из СИЗО домой, несмотря на его готовность сотрудничать со следствием. Вышестоящая инстанция отклонила жалобу фигуранта и его адвоката.

«Я целиком и полностью поддерживаю ходатайство защиты. <…> Готов полностью сотрудничать со следствием и прошу избрать мне меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей», — сообщает РИА Новости. Генерал, как и его защита просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

В мае текущего года генерал был арестован по обвинению в коррупции, а руководители завода «Телта», также причастные к делу, находятся в СИЗО. Следствие утверждало, что Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей за покровительство и увеличение объема поставок продукции для Минобороны.

Адвокат генерал-лейтенанта просил суд отменить решение о заключении и заменить на домашний арест. В исполнительный орган была направлена жалоба.

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Генерала-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки, не отпустили из СИЗО домой, несмотря на его готовность сотрудничать со следствием. Вышестоящая инстанция отклонила жалобу фигуранта и его адвоката. «Я целиком и полностью поддерживаю ходатайство защиты. <…> Готов полностью сотрудничать со следствием и прошу избрать мне меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей», — сообщает РИА Новости. Генерал, как и его защита просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. В мае текущего года генерал был арестован по обвинению в коррупции, а руководители завода «Телта», также причастные к делу, находятся в СИЗО. Следствие утверждало, что Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей за покровительство и увеличение объема поставок продукции для Минобороны. Адвокат генерал-лейтенанта просил суд отменить решение о заключении и заменить на домашний арест. В исполнительный орган была направлена жалоба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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