Военный суд не отпустил из СИЗО генерала Шамарина, обвиняемого во взяточничестве

Генерала-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки, не отпустили из СИЗО домой, несмотря на его готовность сотрудничать со следствием. Вышестоящая инстанция отклонила жалобу фигуранта и его адвоката.
«Я целиком и полностью поддерживаю ходатайство защиты. <…> Готов полностью сотрудничать со следствием и прошу избрать мне меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей», — сообщает РИА Новости. Генерал, как и его защита просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
В мае текущего года генерал был арестован по обвинению в коррупции, а руководители завода «Телта», также причастные к делу, находятся в СИЗО. Следствие утверждало, что Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей за покровительство и увеличение объема поставок продукции для Минобороны.
Адвокат генерал-лейтенанта просил суд отменить решение о заключении и заменить на домашний арест. В исполнительный орган была направлена жалоба.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.