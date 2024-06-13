Военный суд не отпустил из СИЗО генерала Шамарина, обвиняемого во взяточничестве

13 июня 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Шамарина не отпустили из СИЗО под домашний арест Фото: Минобороны России/https://vk.com/wall-133441491_334471 Генерала-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки, не отпустили из СИЗО домой, несмотря на его готовность сотрудничать со следствием. Вышестоящая инстанция отклонила жалобу фигуранта и его адвоката. «Я целиком и полностью поддерживаю ходатайство защиты. <…> Готов полностью сотрудничать со следствием и прошу избрать мне меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей», — сообщает РИА Новости. Генерал, как и его защита просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. В мае текущего года генерал был арестован по обвинению в коррупции, а руководители завода «Телта», также причастные к делу, находятся в СИЗО. Следствие утверждало, что Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей за покровительство и увеличение объема поставок продукции для Минобороны. Адвокат генерал-лейтенанта просил суд отменить решение о заключении и заменить на домашний арест. В исполнительный орган была направлена жалоба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генерала-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки, не отпустили из СИЗО домой, несмотря на его готовность сотрудничать со следствием. Вышестоящая инстанция отклонила жалобу фигуранта и его адвоката. «Я целиком и полностью поддерживаю ходатайство защиты. <…> Готов полностью сотрудничать со следствием и прошу избрать мне меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей», — сообщает РИА Новости. Генерал, как и его защита просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. В мае текущего года генерал был арестован по обвинению в коррупции, а руководители завода «Телта», также причастные к делу, находятся в СИЗО. Следствие утверждало, что Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей за покровительство и увеличение объема поставок продукции для Минобороны. Адвокат генерал-лейтенанта просил суд отменить решение о заключении и заменить на домашний арест. В исполнительный орган была направлена жалоба.