Осужденный за коррупцию экс-замглавы челябинского Ростехнадзора Горбачев пытался смягчить приговор

Бывший заместитель начальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрий Горбачев, осужденный на два с половиной года за получение взятки и превышение должностных полномочий, 13 июня пытался оспорить приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, приговор оставили без изменений.
«В Челябинском областном суде с учетом позиции прокурора не нашли оснований для удовлетворения жалобы осужденного. Приговор оставили без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что адвокат Горбачева в своей апелляционной жалобе просил суд отменить приговор и вынести новый, более мягкий вердикт. Но суд посчитал утверждения стороны защиты безосновательными.
Горбачев был задержан в марте 2023 года. Ему были предъявлены обвинения в получении взятки и превышении должностных полномочий. По версии следствия, в роли взяткодателя выступил гендиректор ООО «ДСК 82». Через посредника он передал Горбачеву около 500 тысяч рублей. За это он должен был выписать положительное заключение о соответствии объекта капстроительства после проверки итога работ на федеральной трассе. Однако работы на участке реконструкции на сумму более 54 млн рублей остались не выполнены.
Спустя около года со дня задержания Горбачеву вынесли приговор. Его отправили в колонию строгого режима на два с половиной года и назначили штраф в 1,5 млн рублей.
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