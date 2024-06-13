Общество Адвокат: дело на генерала Шамарина возбуждено из-за показаний осужденных 13 июня 2024 в 13:55 Размер текста - 17 + В основе уголовного дела на Шамарина лежат показания ранее осужденных за мошенничество свидетелей Фото: Илья Московец © URA.RU Уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Вадима Шамарина было возбуждено на основании показаний ранее осужденных за мошенничество свидетелей. Об этом сообщил адвокат заместителя главы Генштаба ВС РФ Игорь Дюкин. «В основе лежат показания четырех лиц, которые осуждены по 159 статье (мошенничество) и спустя определенное время эти лица начинают давать признательные показания», — рассказал адвокат Игорь Дюкин. Несмотря на показания свидетелей, Шамарин не признает свою вину в получении взятки. Ранее адвокат генерал-лейтенанта просил отменить решение о заключении Шамарина и заменить на домашний арест. Однако суд данную просьбу отклонил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Вадима Шамарина было возбуждено на основании показаний ранее осужденных за мошенничество свидетелей. Об этом сообщил адвокат заместителя главы Генштаба ВС РФ Игорь Дюкин. «В основе лежат показания четырех лиц, которые осуждены по 159 статье (мошенничество) и спустя определенное время эти лица начинают давать признательные показания», — рассказал адвокат Игорь Дюкин. Несмотря на показания свидетелей, Шамарин не признает свою вину в получении взятки. Ранее адвокат генерал-лейтенанта просил отменить решение о заключении Шамарина и заменить на домашний арест. Однако суд данную просьбу отклонил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям