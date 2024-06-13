В Москве выпала почти месячная норма осадков, в связи с чем улицы, метро и проезжие части были затоплены, транспорт тонул из-за количества воды. Также 13 июня в столице ожидается еще один «мегаливень» интенсивностью 30 миллиметров. Последствия ливня в Москве 13 июня — в материале URA.RU.
Последствия ливня в Москве
Паркинги и метро почти полностью ушли под воду, вода льется даже из розеток. Однако в некоторых местах региона удалось ликвидировать последствия потопа.
Также на проезжей части на Клязьминской улице в скоплении воды утонул автобус №672. Все пассажиры были эвакуированы, пострадавших не было. Движение по улице было перекрыто, на месте проводят работы городские службы.
Машины тонут на проезжей части, их видно из-под воды лишь наполовину, россияне оставляют их и добираются своими силами, некоторые до пунктов назначения идут вплавь. Также с корнем падают деревья.
Рекомендации москвичам в связи с ливнями
Москвичам рекомендуют отказаться от поездок на автомобилях по городу. «Рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле. Интенсивное движение по Ярославскому шоссе по направлению в центр, на Ленинградском проспекте по направлению в центр, на ТТК в районе Рижской эстакады. В связи с сильными осадками закрыто движение на Клязьминской улице, на съезде с Лианозовского проезда на Дмитровское шоссе», — заявила главный специалист Дежурной смены ЦОДД Ксения Долгова. Ее слова передает
Откуда в Москве ливни
Причина ливней в столице заключается в жаркой погоде и влажном воздухе. Как отмечает синоптик Татьяна Позднякова, в июне воздух был практически как в тропиках. На данный момент ему на смену постепенно приходит умеренный для региона климат.
Реакция властей на сильные дожди
Московские власти привлекли к ликвидации последствий осадков бригады ГУП «Мосводосток». Они принимают активные меры для обеспечения бесперебойной работы городской ливневой сети, открывая водоприемные решетки и при необходимости задействуя откачивающую технику.
Для устранения последствий осадков в работе находятся 300 бригад и около 290 единиц специализированной техники. Кроме того, для усиления эффективности мероприятий по устранению излишков воды привлекаются ресурсы дорожных служб и инженерных компаний столицы, пишет
Прогноз на ливни в Москве
В ночь с 13 по 14 июня российскую столицу ждет еще один ливень, его интенсивность составит 30 миллиметров. Он обрушится на город с 21:00 по 03:00 часов ночи. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к утру 14 июня количество осадков снизится, а воздух днем прогреется до 23 градусов Цельсия.
Однако сильные дожди прошли не по всей Москве, некоторые районы они обошли стороной. В связи с этим уровень воды там был не такой высокий, как в большей части региона, но среди последствий оказались упавшие на машины деревья.
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