Тонут автобусы и машины, вода льется из розеток: последствия большого ливня в Москве 13 июня. Фото, видео

Специалист центра погоды «Фобос» Тишковец: на Москву обрушится еще один ливень

13 июня 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Из-за ливней в Москве были затоплены проезжие части, пешеходные дороги и метро Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве выпала почти месячная норма осадков, в связи с чем улицы, метро и проезжие части были затоплены, транспорт тонул из-за количества воды. Также 13 июня в столице ожидается еще один «мегаливень» интенсивностью 30 миллиметров. Последствия ливня в Москве 13 июня — в материале URA.RU. Последствия ливня в Москве Паркинги и метро почти полностью ушли под воду, вода льется даже из розеток. Однако в некоторых местах региона удалось ликвидировать последствия потопа. Также на проезжей части на Клязьминской улице в скоплении воды утонул автобус №672. Все пассажиры были эвакуированы, пострадавших не было. Движение по улице было перекрыто, на месте проводят работы городские службы. Машины тонут на проезжей части, их видно из-под воды лишь наполовину, россияне оставляют их и добираются своими силами, некоторые до пунктов назначения идут вплавь. Также с корнем падают деревья. Рекомендации москвичам в связи с ливнями Москвичам рекомендуют отказаться от поездок на автомобилях по городу. «Рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле. Интенсивное движение по Ярославскому шоссе по направлению в центр, на Ленинградском проспекте по направлению в центр, на ТТК в районе Рижской эстакады. В связи с сильными осадками закрыто движение на Клязьминской улице, на съезде с Лианозовского проезда на Дмитровское шоссе», — заявила главный специалист Дежурной смены ЦОДД Ксения Долгова. Ее слова передает Дептранc . Откуда в Москве ливни Причина ливней в столице заключается в жаркой погоде и влажном воздухе. Как отмечает синоптик Татьяна Позднякова, в июне воздух был практически как в тропиках. На данный момент ему на смену постепенно приходит умеренный для региона климат. Реакция властей на сильные дожди Московские власти привлекли к ликвидации последствий осадков бригады ГУП «Мосводосток». Они принимают активные меры для обеспечения бесперебойной работы городской ливневой сети, открывая водоприемные решетки и при необходимости задействуя откачивающую технику. Для устранения последствий осадков в работе находятся 300 бригад и около 290 единиц специализированной техники. Кроме того, для усиления эффективности мероприятий по устранению излишков воды привлекаются ресурсы дорожных служб и инженерных компаний столицы, пишет официальный портал мэра и правительства Москвы. Прогноз на ливни в Москве В ночь с 13 по 14 июня российскую столицу ждет еще один ливень, его интенсивность составит 30 миллиметров. Он обрушится на город с 21:00 по 03:00 часов ночи. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к утру 14 июня количество осадков снизится, а воздух днем прогреется до 23 градусов Цельсия. Однако сильные дожди прошли не по всей Москве, некоторые районы они обошли стороной. В связи с этим уровень воды там был не такой высокий, как в большей части региона, но среди последствий оказались упавшие на машины деревья. Фото: Алексей Баранов © URA.RU Фото: Алексей Баранов © URA.RU Фото: Алексей Баранов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве выпала почти месячная норма осадков, в связи с чем улицы, метро и проезжие части были затоплены, транспорт тонул из-за количества воды. Также 13 июня в столице ожидается еще один «мегаливень» интенсивностью 30 миллиметров. Последствия ливня в Москве 13 июня — в материале URA.RU. Паркинги и метро почти полностью ушли под воду, вода льется даже из розеток. Однако в некоторых местах региона удалось ликвидировать последствия потопа. Также на проезжей части на Клязьминской улице в скоплении воды утонул автобус №672. Все пассажиры были эвакуированы, пострадавших не было. Движение по улице было перекрыто, на месте проводят работы городские службы. Машины тонут на проезжей части, их видно из-под воды лишь наполовину, россияне оставляют их и добираются своими силами, некоторые до пунктов назначения идут вплавь. Также с корнем падают деревья. Москвичам рекомендуют отказаться от поездок на автомобилях по городу. «Рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле. Интенсивное движение по Ярославскому шоссе по направлению в центр, на Ленинградском проспекте по направлению в центр, на ТТК в районе Рижской эстакады. В связи с сильными осадками закрыто движение на Клязьминской улице, на съезде с Лианозовского проезда на Дмитровское шоссе», — заявила главный специалист Дежурной смены ЦОДД Ксения Долгова. Ее слова передает Дептранc. Причина ливней в столице заключается в жаркой погоде и влажном воздухе. Как отмечает синоптик Татьяна Позднякова, в июне воздух был практически как в тропиках. На данный момент ему на смену постепенно приходит умеренный для региона климат. Московские власти привлекли к ликвидации последствий осадков бригады ГУП «Мосводосток». Они принимают активные меры для обеспечения бесперебойной работы городской ливневой сети, открывая водоприемные решетки и при необходимости задействуя откачивающую технику. Для устранения последствий осадков в работе находятся 300 бригад и около 290 единиц специализированной техники. Кроме того, для усиления эффективности мероприятий по устранению излишков воды привлекаются ресурсы дорожных служб и инженерных компаний столицы, пишет официальный портал мэра и правительства Москвы. В ночь с 13 по 14 июня российскую столицу ждет еще один ливень, его интенсивность составит 30 миллиметров. Он обрушится на город с 21:00 по 03:00 часов ночи. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к утру 14 июня количество осадков снизится, а воздух днем прогреется до 23 градусов Цельсия. Однако сильные дожди прошли не по всей Москве, некоторые районы они обошли стороной. В связи с этим уровень воды там был не такой высокий, как в большей части региона, но среди последствий оказались упавшие на машины деревья.