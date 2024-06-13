Тюменских «Новых людей» ждет перезагрузка после многолетних провалов

Тюменское отделение «Новых людей» почти не функционировало с сентября 2023 года, когда взяли под арест кандидата от партии в гордуму Рудика Манукяна. Руководивший тогда отделением Владислав Осатюк покинул регион, как и назначенный следом Кирилл Бочков, проработавший в должности и.о. секретаря два месяца (сняли из-за плохого результата на выборах президента). Партии был нанесен большой имиджевый урон.
В результате аппаратной борьбы, а также «договорняков» между центральным штабом партии и тюменским правительством региональное отделение возглавил Александр Яковенко, бывший депутат думы Тюмени от ЛДПР. В политическом бомонде событие тут же начало обрастать слухами и интригами. Кто-то уверял, что с помощью Яковенко свои политические интересы будет отстаивать депутат облдумы Артем Зайцев (что сам секретарь НЛ опроверг), другие сообщали, что назначение приведет к межпартийному конфликту с ЛДПР. О том, где правда, а где — байка Александр Яковенко поделился в беседе с URA.RU.
Об основных планах «Новых людей»
Партия не может быть без депутатов, как это происходит сейчас в Тюменской области. В этом году избирается порядка 196 вакантных мандатов. Это Ялуторовская городская думы, Голышмановский городской округ, сельские поселения Тюменского района, довыборы на территории Тюменской области. Сейчас мы занимаемся подбором кандидатов для этих выборов. Мы постараемся максимально выдвинуть своих кандидатов, по максимуму избрать ребят. Всем опытом с коллегами я поделюсь.
В начале июля проведем конференцию по выдвижению депутатов, определим структуру и состав избирательного штаба. Всем желающим членам и сторонникам партии предоставим возможность выдвинуть свою кандидатуру.
Было ли противодействие со стороны старой партийной команды?
Познакомился с большинством членов и сторонников партии, в том числе в муниципалитетах. Нашли общий язык, все настроены позитивно. Уже провели первое общее собрание с членами партии. Ребята очень понравились. Ни одного «плохого» человека не встретил.
О промежуточных итогах за месяц после назначения
На данный момент я объехал все территории, где планируются выборы. Также был в Ишиме и Ишимском районе. Встретился со всеми сторонниками и активистами на территориях. Все остальные контакты партийцев мне уже передали. Сейчас собираем документы для выдвижения кандидатов, а также ищем помещение для штаба в центре города.
Главные вызовы для вновь формирующегося реготделения
На сегодня как таковых глобальных проблем нет. Главная — это отсутствие офиса. Его мы ищем и скоро найдем. У партии также нет людей в части участковых и территориальных избирательных комиссиях. На сегодня этот вопрос также решается.
О рисках конфликта с ЛДПР
Конфликта нет. Я вышел из партии, потому что не стало председателя партии Владимира Жириновского, политика партии поменялась. У меня остались хорошие отношения со многими ребятами из партии, я поддерживаю с ними контакт. Также общаюсь с коллегами из «Единой России», КПРФ, «Справедливой России».
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