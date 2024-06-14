Заместитель главы города Кургана Сергей Романов принимает участие в работе 5-го юбилейного международного форума «Умный город», который проводится Минстроем РФ в Перми. Мероприятие собрало экспертов и представителей власти для обсуждения цифровой трансформации городов. Об этом сообщается на сайте администрации города.
«Работа форума „Умный город“ проходит на нескольких площадках одновременно, все сессии касаются актуальных трендов и технических инноваций, направленных на устойчивое развитие территорий», — передает слова Романова пресс-служба мэрии. Форум был открыт 13 июня главой Прикамья Дмитрием Махониным.
В рамках форума Сергей Романов участвовал в стратегической сессии, посвященной цифровой трансформации инфраструктуры «Умного города», и в сессии о цифровизации государственного и муниципального управления. Обсуждались вопросы использования цифровых платформ, инновационных решений для муниципальной инфраструктуры и геоинформационных технологий.
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