Замглавы Кургана Романова отправили на форум Минстроя в Пермь. Фото

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Замглавы Кургана Романов уехал на форум «Умный город»
Замглавы Кургана Романов уехал на форум «Умный город» Фото:

Заместитель главы города Кургана Сергей Романов принимает участие в работе 5-го юбилейного международного форума «Умный город», который проводится Минстроем РФ в Перми. Мероприятие собрало экспертов и представителей власти для обсуждения цифровой трансформации городов. Об этом сообщается на сайте администрации города. 

«Работа форума „Умный город“ проходит на нескольких площадках одновременно, все сессии касаются актуальных трендов и технических инноваций, направленных на устойчивое развитие территорий», — передает слова Романова пресс-служба мэрии. Форум был открыт 13 июня главой Прикамья Дмитрием Махониным. 

В рамках форума Сергей Романов участвовал в стратегической сессии, посвященной цифровой трансформации инфраструктуры «Умного города», и в сессии о цифровизации государственного и муниципального управления. Обсуждались вопросы использования цифровых платформ, инновационных решений для муниципальной инфраструктуры и геоинформационных технологий.

Замглавы Кургана Сергей Романов участвует в форуме «Умный город» в Перми
Замглавы Кургана Сергей Романов участвует в форуме «Умный город» в Перми
Фото:
Форум является ведомственным проектом Минстроя России
Форум является ведомственным проектом Минстроя России
Фото:

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Заместитель главы города Кургана Сергей Романов принимает участие в работе 5-го юбилейного международного форума «Умный город», который проводится Минстроем РФ в Перми. Мероприятие собрало экспертов и представителей власти для обсуждения цифровой трансформации городов. Об этом сообщается на сайте администрации города.  «Работа форума „Умный город“ проходит на нескольких площадках одновременно, все сессии касаются актуальных трендов и технических инноваций, направленных на устойчивое развитие территорий», — передает слова Романова пресс-служба мэрии. Форум был открыт 13 июня главой Прикамья Дмитрием Махониным.  В рамках форума Сергей Романов участвовал в стратегической сессии, посвященной цифровой трансформации инфраструктуры «Умного города», и в сессии о цифровизации государственного и муниципального управления. Обсуждались вопросы использования цифровых платформ, инновационных решений для муниципальной инфраструктуры и геоинформационных технологий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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