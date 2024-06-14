Армия и оружие ВСУ приказали начать «крестовый поход» против НАТО Депутат ГД Шеремет: командованию ВСУ нужно начать «крестовый поход» на НАТО 14 июня 2024 в 10:21 Размер текста - 17 + Депутат ГД РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал командование ВСУ начать «крестовый поход» против НАТО Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины должны начать «крестовый поход» против НАТО. Такую подсказку командованию украинских войск дал депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет. «У командования ВСУ есть шанс положить конец варварской политике американцев и начать свой „крестовый поход“ против НАТО. Сегодня НАТО — главный враг для мирного и процветающего будущего Украины», — подчеркнул законодатель, передает РИА Новости. По его логике, НАТО является главным виновником сложившейся ситуации на Украине. Шеремет убежден, что если бы не Североатлантический альянс, спецоперация бы не началась. В начале июня подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил о прибытии военных НАТО в зону СВО. По его словам, за последнее время в ВСУ прибыло большое количество натовских специалистов, которые занимают руководящие должности в армии Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вооруженные силы Украины должны начать «крестовый поход» против НАТО. Такую подсказку командованию украинских войск дал депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет. «У командования ВСУ есть шанс положить конец варварской политике американцев и начать свой „крестовый поход“ против НАТО. Сегодня НАТО — главный враг для мирного и процветающего будущего Украины», — подчеркнул законодатель, передает РИА Новости. По его логике, НАТО является главным виновником сложившейся ситуации на Украине. Шеремет убежден, что если бы не Североатлантический альянс, спецоперация бы не началась. В начале июня подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил о прибытии военных НАТО в зону СВО. По его словам, за последнее время в ВСУ прибыло большое количество натовских специалистов, которые занимают руководящие должности в армии {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям