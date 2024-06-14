Вооруженные силы Украины должны начать «крестовый поход» против НАТО. Такую подсказку командованию украинских войск дал депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет.
«У командования ВСУ есть шанс положить конец варварской политике американцев и начать свой „крестовый поход“ против НАТО. Сегодня НАТО — главный враг для мирного и процветающего будущего Украины», — подчеркнул законодатель, передает РИА Новости.
По его логике, НАТО является главным виновником сложившейся ситуации на Украине. Шеремет убежден, что если бы не Североатлантический альянс, спецоперация бы не началась.
В начале июня подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил о прибытии военных НАТО в зону СВО. По его словам, за последнее время в ВСУ прибыло большое количество натовских специалистов, которые занимают руководящие должности в армии
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