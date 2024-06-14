Путин перевел на повышение в Пермь председателя челябинского арбитражного суда

Президент Владимир Путин назначил председателя Арбитражного суда Челябинской области Евгения Шайхутдинова председателем Семнадцатого апелляционного суда. Соответствующий указ президента опубьликован на портале официальных правовых актов.
«Назначить председателем Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Шайхутдинова Евгения Маратовича. Назначение производится на шестилетний срок полномочий», — говорится в документе.
Как сообщало URA.RU, ранее Шайхутдинов подал заявление на конкурс по замещению должности Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) на своем заседании рекомендовала его на этот пост.
Шайхутдинов руководил Арбитражным судом Челябинской области с 2018 года, начав работать в нем с 2001 года помощником судьи. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд находится в Перми. Это суд более высокой инстанции, чем областной, и для Шайхутдинова новое назначение является повышением по служебной лестнице.
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