Председателя Арбитражного суда Челябинской области ждет повышение в Перми

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, шайхутдинов евгений
Евгений Шайхутдинов имеет основания рассчитывать на карьерный рост Фото:

Действующий глава Арбитражного суда Челябинской области Евгений Шайхутдинов готовится к переводу на пост председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми. Об этом сообщили URA.RU 22 мая в пресс-службе регионального арбитража.

«Евгений Маратович [Шайхутдинов] подал заявление на конкурс по замещению должности Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) на своем заседании рекомендовала его на этот пост», — пояснила корреспонденту пресс-секретарь суда Елена Колесникова.

Именно с этим обстоятельством связано неучастие Шайхутдинова в конкурсе на замещение должности главы арбитража в Челябинской области. Пока единственным претендентом на этот пост остается его заместитель Дмитрий Бастен. Шайхутдинов руководил Арбитражным судом Челябинской области с 2018 года, начав работать в нем с 2001 года помощником судьи.

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Действующий глава Арбитражного суда Челябинской области Евгений Шайхутдинов готовится к переводу на пост председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми. Об этом сообщили URA.RU 22 мая в пресс-службе регионального арбитража. «Евгений Маратович [Шайхутдинов] подал заявление на конкурс по замещению должности Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) на своем заседании рекомендовала его на этот пост», — пояснила корреспонденту пресс-секретарь суда Елена Колесникова. Именно с этим обстоятельством связано неучастие Шайхутдинова в конкурсе на замещение должности главы арбитража в Челябинской области. Пока единственным претендентом на этот пост остается его заместитель Дмитрий Бастен. Шайхутдинов руководил Арбитражным судом Челябинской области с 2018 года, начав работать в нем с 2001 года помощником судьи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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