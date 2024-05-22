Председателя Арбитражного суда Челябинской области ждет повышение в Перми

22 мая 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Евгений Шайхутдинов имеет основания рассчитывать на карьерный рост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Действующий глава Арбитражного суда Челябинской области Евгений Шайхутдинов готовится к переводу на пост председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми. Об этом сообщили URA.RU 22 мая в пресс-службе регионального арбитража. «Евгений Маратович [Шайхутдинов] подал заявление на конкурс по замещению должности Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) на своем заседании рекомендовала его на этот пост», — пояснила корреспонденту пресс-секретарь суда Елена Колесникова. Именно с этим обстоятельством связано неучастие Шайхутдинова в конкурсе на замещение должности главы арбитража в Челябинской области. Пока единственным претендентом на этот пост остается его заместитель Дмитрий Бастен. Шайхутдинов руководил Арбитражным судом Челябинской области с 2018 года, начав работать в нем с 2001 года помощником судьи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующий глава Арбитражного суда Челябинской области Евгений Шайхутдинов готовится к переводу на пост председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми. Об этом сообщили URA.RU 22 мая в пресс-службе регионального арбитража. «Евгений Маратович [Шайхутдинов] подал заявление на конкурс по замещению должности Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) на своем заседании рекомендовала его на этот пост», — пояснила корреспонденту пресс-секретарь суда Елена Колесникова. Именно с этим обстоятельством связано неучастие Шайхутдинова в конкурсе на замещение должности главы арбитража в Челябинской области. Пока единственным претендентом на этот пост остается его заместитель Дмитрий Бастен. Шайхутдинов руководил Арбитражным судом Челябинской области с 2018 года, начав работать в нем с 2001 года помощником судьи.