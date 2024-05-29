В Москве согласовали кандидатуру будущего главы челябинского арбитража

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рекомендовала на должность председателя Арбитражного суда Челябинской области Дмитрия Бастена. Сейчас Бастен занимает должность заместителя председателя этого же суда.
«ВККС рекомендовала председателей арбитражных судов. К Бастену возник вопрос из-за бывшей жены, тоже судьи. Бастен отметил, что она трудится в Советском районном суде Челябинска. Конфликта интересов он не усматривает. Этого объяснения хватило для рекомендации», — сообщает «Право.ру».
Действующий председатель арбитражного суда Челябинской области Евгений Шайхутдинов заявления на конкурс чтобы остаться на этом же посту не подавал. Он принял участие в конкурсе пост председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми. ВККС его кандидатуру уже одобрила.
Документы на утверждение Бастена и Шайхутдинова будут переданы в администрацию президента Владимира Путина. После того глава государства подпишет соответствующий указ, они смогут занять новые должности.
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