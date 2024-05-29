29 мая 2024

В Москве согласовали кандидатуру будущего главы челябинского арбитража

© Служба новостей «URA.RU»
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Документы на утверждение Бастена будут переданы в администрацию президента РФ Фото:

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рекомендовала на должность председателя Арбитражного суда Челябинской области Дмитрия Бастена. Сейчас Бастен занимает должность заместителя председателя этого же суда.

«ВККС рекомендовала председателей арбитражных судов. К Бастену возник вопрос из-за бывшей жены, тоже судьи. Бастен отметил, что она трудится в Советском районном суде Челябинска. Конфликта интересов он не усматривает. Этого объяснения хватило для рекомендации», — сообщает «Право.ру».

Действующий председатель арбитражного суда Челябинской области Евгений Шайхутдинов заявления на конкурс чтобы остаться на этом же посту не подавал. Он принял участие в конкурсе пост председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми. ВККС его кандидатуру уже одобрила.

Документы на утверждение Бастена и Шайхутдинова будут переданы в администрацию президента Владимира Путина. После того глава государства подпишет соответствующий указ, они смогут занять новые должности.

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рекомендовала на должность председателя Арбитражного суда Челябинской области Дмитрия Бастена. Сейчас Бастен занимает должность заместителя председателя этого же суда. «ВККС рекомендовала председателей арбитражных судов. К Бастену возник вопрос из-за бывшей жены, тоже судьи. Бастен отметил, что она трудится в Советском районном суде Челябинска. Конфликта интересов он не усматривает. Этого объяснения хватило для рекомендации», — сообщает «Право.ру». Действующий председатель арбитражного суда Челябинской области Евгений Шайхутдинов заявления на конкурс чтобы остаться на этом же посту не подавал. Он принял участие в конкурсе пост председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми. ВККС его кандидатуру уже одобрила. Документы на утверждение Бастена и Шайхутдинова будут переданы в администрацию президента Владимира Путина. После того глава государства подпишет соответствующий указ, они смогут занять новые должности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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